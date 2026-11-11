Tàu đổ bộ lớp San Antonio nâng cấp đầu tiên đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm trên biển

Theo trang Navy Recognition, cuộc kiểm tra kéo dài nhiều ngày bao gồm hệ thống động cơ đẩy, hệ thống lái, hệ thống liên lạc và vũ khí của chiếc tàu đổ bộ lớp San Antonio nâng cấp này.

Sau khi tàu trở về nhà máy Ingalls Shipbuilding ở Pascagoula, Mississippi, các nhiệm vụ chính của tàu đã được xác nhận. Chiếc USS Harrisburg đang chuẩn bị cho bài thử nghiệm cuối, dự kiến ​​bàn giao cho Hải quân Mỹ cuối năm 2026, vào biên chế từ mùa hè năm 2027.

USS Harrisburg là con tàu thứ 14 thuộc lớp San Antonio, đồng thời là chiếc đầu tiên đạt tiêu chuẩn Flight II, được thiết kế để thay thế các tàu tấn công đổ bộ lớp Whidbey Island và Harpers Ferry của Mỹ.

So với tàu dẫn đầu, chiếc USS Harrisburg đã có hơn 200 thay đổi. Quan trọng nhất trong số đó là radar AN/SPY-6(V)2, tháp radar bằng thép thông thường thay vì composite, hệ thống điện tử hàng không được cập nhật, động cơ diesel phun nhiên liệu trực tiếp.

Con tàu có khả năng tương thích với trực thăng vận tải hạng nặng CH-53K và xuồng đổ bộ LCAC-100. Đồng thời kích thước thân, công suất động cơ đẩy và khoang neo đậu cho 2 xuồng đổ bộ vẫn giữ nguyên, nhưng sức chứa giảm từ 699 xuống 631 lính thủy đánh bộ.

Con tàu dài 208,5 mét, rộng 32 mét, mớn nước 7 mét và lượng giãn nước toàn phần khoảng 25.300 tấn. Bốn động cơ diesel Colt-Pielstick cung cấp công suất 41.600 mã lực (31 MW) thông qua hai trục, cho phép tàu đạt tốc độ hơn 22 hải lý/giờ.

Hệ thống phun điện tử giúp cải thiện khả năng kiểm soát quá trình đốt cháy, tăng hiệu quả sử dụng nhiên liệu, thân thiện với môi trường và dễ bảo trì mà không cần thay đổi công suất. Thủy thủ đoàn của tàu gồm 383 người.

Hợp đồng đóng chiếc USS Harrisburg trị giá 1,47 tỷ đô la được trao vào tháng 3/2019. Lễ đặt sống chính của tàu diễn ra vào tháng 1/2022, và con tàu được hạ thủy vào tháng 10/2024.

Từ khi đặt sống tàu đến khi thử nghiệm tại nhà máy, tổng cộng 57 tháng đã trôi qua, bao gồm 25 tháng sau khi hạ thủy. Đến tháng 9/2024, tiến độ chế tạo chậm hơn 15 tháng so với phiên bản trước đó, do việc nâng cấp, tích hợp và sửa đổi quy mô lớn.

Một nâng cấp quan trọng cho hệ thống cảm biến là radar băng tần S xoay Raytheon AN/SPY-6(V)2 (2 đến 4 GHz, bước sóng 15 đến 7,5 cm) với ăng ten mảng pha chủ động.

Khí tài này sử dụng 9 cụm module với 144 phần tử phát/nhận (tổng cộng 1.296) và cung cấp phạm vi phủ sóng 360 độ với một bảng xoay duy nhất, so với 4 mặt cố định của AN/SPY-6(V)1 trên các tàu khu trục lớp Arleigh Burke Flight III.

Nó được bổ sung bởi radar AN/SPQ-9B để phát hiện các mục tiêu nhỏ trên mặt nước và bay thấp, cùng với hệ thống tác chiến điện tử AN/SLQ-32(V)6 SEWIP được nâng cấp.

Hệ thống vũ khí phòng thủ bao gồm hai bệ phóng Mk 49 với 21 ô dành cho tên lửa đất đối không RAM Block 2 và hai trạm vũ khí 30 mm Mk 46.

Khoang chứa tàu có thể chứa 2 xuồng đổ bộ kiểu LCAC hoặc 1 chiếc kiểu LCU. Sàn đáp được thiết kế cho 2 máy bay cánh quạt lật MV-22 Osprey; khu hangar được giữ nguyên và các sửa đổi đảm bảo khả năng tương thích với trực thăng hạng nặng CH-53K.

Từ năm 2005 đến năm 2024, Ingalls Shipbuilding đã bàn giao 13 tàu đổ bộ vận tải lớp San Antonio cho Hải quân Mỹ, với các cấu hình trang bị và vũ khí đi kèm khác nhau.

Ngoài tàu USS Harrisburg, xưởng đóng tàu này tiếp tục đóng các tàu vận tải đổ bộ tương tự gồm chiếc Pittsburgh và Philadelphia, được khởi công lần lượt vào tháng 6/2023 và tháng 3/2026. Bên cạnh đó, 3 tàu tấn công đổ bộ khác cũng đã được ký hợp đồng.