Tàu đầu tiên chở dầu diesel Nga đang tới New York sau thỏa thuận của Tổng thống Trump

Tàu Agioi Fanendes. Ảnh: marinetraffic.com

Truyền thông châu Âu cho biết đây là tàu chở dầu đầu tiên tới Mỹ sau thỏa thuận đạt được trong tháng này giữa Nga và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo dữ liệu vận tải biển của LSEG, tàu chở dầu cỡ trung mang tên Agioi Fanendes và treo cờ Malta đã nhận 40.000 tấn dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh cực thấp tại cảng Primorsk của Nga ở biển Baltic ngày 22/10. Dự kiến, tàu sẽ đến Mỹ vào ngày 7/11.

Ngày 23/10, Điện Kremlin xác nhận thông tin trên. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong cuộc họp báo hằng ngày: “Theo những gì tôi biết, Bộ Năng lượng đã thông báo rằng tàu chở dầu đầu tiên đã lên đường tới các bên tiếp nhận, tức bên mua. Các chuyến hàng tiếp theo sẽ tiếp tục được vận chuyển đều đặn từ nay trở đi”.

Danh tính bên mua và bên bán hiện chưa được xác định. Lô hàng này sẽ là lô dầu diesel đầu tiên được Mỹ nhập khẩu kể từ khi cựu Tổng thống Joe Biden công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Nga vào năm 2022.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak xác nhận các chuyến hàng tiếp theo sẽ được vận chuyển sau khi các doanh nghiệp Nga và Mỹ hoàn tất hợp đồng giao hàng.

Tuần trước, đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev (cũng là giám đốc quỹ đầu tư quốc gia của Nga), cho biết Bộ Tài chính Mỹ đã đề nghị quỹ này hỗ trợ giải quyết những vấn đề thanh toán phức tạp liên quan đến thỏa thuận.

Theo thỏa thuận trên, Nga cũng đồng ý dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel.

Trước đó, Tổng thống Trump đã bất ngờ công bố thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel của Nga nhằm nỗ lực hạ nhiệt giá dầu diesel tăng vọt trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ ngày 3/11.

Ông Trump cũng miễn trừ một số điều khoản trong luật trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Nga, đồng thời cảnh báo cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ sang châu Âu, trừ khi các nước xả thêm dầu từ kho dự trữ khẩn cấp để góp phần hạ nhiệt giá cả.

Ngày 9/10, ông Trump thông báo Nga sẽ ngay lập tức xuất khẩu 300.000 tấn dầu diesel, tương đương 2,25 triệu thùng, sang Mỹ và các thị trường toàn cầu. Tiếp đó, Nga sẽ xuất khẩu 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn ngay sau đó.

Về phần mình, ông Novak nói rằng Nga có thể tăng xuất khẩu dầu diesel trở lại mức thông thường, từ 3-3,5 triệu tấn mỗi tháng, vào cuối năm nay.

Theo dữ liệu vận tải biển của LSEG, tuần trước, các lô hàng xuất khẩu đã được bốc lên tàu tại cảng Primorsk của Nga ở biển Baltic. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, chưa rõ điểm đến cuối cùng của các lô hàng, vì phần lớn tàu chở dầu thông báo điểm đến là Gibraltar, bờ biển Đại Tây Dương hoặc cảng Port Said.

Từ khi Liên minh châu Âu (EU) áp đặt lệnh cấm nhập khẩu hoàn toàn các sản phẩm dầu mỏ của Nga vào tháng 2/2023 do cuộc xung đột tại Ukraine, Nga chủ yếu xuất khẩu dầu diesel sang Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước châu Phi.