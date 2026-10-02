Tàu dầu liên tiếp bị tấn công ở Hormuz

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. Ảnh: The Guardian/TTXVN

Truyền thông Iran ngày 1-10 dẫn thông báo của Cơ quan Quản lý eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) cho biết một số tàu, trong đó có 3 tàu liên quan đến Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đã bị tấn công khi tìm cách đi qua khu vực này.

Theo PGSA, các tàu AL RUWAIS, SINBAD và MERSIN PROSPERITY nằm trong danh sách không tuân thủ quy định mới về việc xin phép khi đi qua eo biển.

Cơ quan này được Iran thành lập từ tháng 5-2026 nhằm kiểm soát hoạt động hàng hải tại Hormuz, động thái gây tranh cãi với phương Tây do bị cho là ảnh hưởng nguyên tắc tự do hàng hải. Mỹ trước đó đã áp đặt trừng phạt đối với PGSA.

Eo biển Hormuz hiện là điểm nghẽn năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới. Trước xung đột, mỗi ngày khoảng 20 triệu thùng dầu được vận chuyển qua tuyến hàng hải này, tương đương gần 1/4 thương mại dầu mỏ đường biển toàn cầu.

Tuyến đường hẹp, dễ tổn thương và gần như không có phương án thay thế quy mô lớn khiến bất kỳ gián đoạn nào tại Hormuz cũng có thể gây biến động mạnh trên thị trường.

Giới phân tích cảnh báo, nếu căng thẳng tiếp tục leo thang, Hormuz có thể tiếp tục trở thành tâm điểm của một cú sốc nguồn cung, đẩy giá dầu và chi phí vận tải toàn cầu tăng mạnh.