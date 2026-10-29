Tàu dầu diesel Nga đổi hướng, thỏa thuận năng lượng của ông Trump vấp phản đối

Tàu Agioi Fanendes treo cờ Malta rời cảng Primorsk của Nga ngày 22/10, chở khoảng 40.000 tấn dầu diesel hàm lượng lưu huỳnh cực thấp (ULSD), dự kiến đến New York vào ngày 7/11. Tuy nhiên, theo Lloyd’s List, con tàu đã neo chờ ngoài khơi Skagen, Đan Mạch, vào ngày 26/10. Dữ liệu theo dõi hành trình hiện hiển thị trạng thái "for orders", nghĩa là tàu chưa công bố cảng đến cụ thể.

Ngày 27/10, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal đã gửi thư cho Thanassis Martinos, giám đốc điều hành của Eastern Mediterranean Maritime, công ty có trụ sở tại Athens (Hy Lạp) sở hữu con tàu. Ông yêu cầu công ty triệu hồi tàu nếu có ý định giao hàng tại một cảng của Mỹ, đồng thời không tham gia các giao dịch dầu diesel của Nga trong tương lai.

Ông Blumenthal lập luận rằng Đạo luật Chấm dứt nhập khẩu dầu Nga năm 2022 của Mỹ cấm lô hàng này, bất kể Giấy phép chung 135 (General License 135) của Bộ Tài chính Mỹ cho phép thực hiện các giao dịch dầu diesel của Nga đến ngày 7/4/2027. Ông viết: "Tổng thống có thể đã cấp giấy phép để tạo điều kiện cho giao dịch này, nhưng chỉ Quốc hội mới có thể khiến giao dịch đó hợp pháp".

Thượng nghị sĩ yêu cầu công ty cung cấp thông tin trước ngày 31/10 về bên bán, bên mua, bên thuê tàu, đơn vị bảo hiểm và đơn vị vận hành cảng tiếp nhận hàng. Ông cũng yêu cầu công bố mọi chỉ đạo mà công ty nhận được từ Bộ Tài chính hoặc các cơ quan liên bang khác của Mỹ.

Một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng đã cảnh báo các ngân hàng, trong đó có Goldman Sachs, cùng các cơ quan quản lý cảng tại Houston, Corpus Christi, Beaumont và New York/New Jersey rằng việc xử lý các lô hàng nhập khẩu này có thể khiến họ đối mặt với trách nhiệm pháp lý dân sự và hình sự. Trong khi đó, cơ quan phụ trách trừng phạt của Malta đang yêu cầu chủ tàu cung cấp xác nhận tuân thủ quy định về giá trần đối với dầu Nga.

Hai tàu chở dầu khác, Leruo và Talisman, cũng đang vận chuyển dầu diesel của Nga hướng tới Mỹ. Theo các thông tin được công bố, cả hai tàu đều đang chịu các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Công ty phân tích dữ liệu hàng hóa Kpler ước tính tổng lượng dầu diesel trên ba tàu vào khoảng 924.000 thùng. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết một tàu chở dầu thứ tư dự kiến khởi hành vào ngày 28/10.

Được biết, Tổng thống Trump đã bác bỏ những chỉ trích từ các thành viên đảng Cộng hòa của mình, cho rằng họ là những người "không thực sự nghiêm túc".

Trong bối cảnh chưa công bố điểm đến cụ thể, đồng thời các ngân hàng và cảng biển của Mỹ đã được cảnh báo tránh tham gia giao dịch, tàu Agioi Fanendes có thể chuyển hướng sang Cuba.

Hòn đảo Caribe này đã cạn kiệt dầu diesel và dầu nhiên liệu vào tháng 5, sau khi hai tàu chở dầu của Nga đến vùng biển Cuba trong mùa xuân, bất chấp lệnh phong tỏa của Mỹ.

Hồi tháng 3, ông Trump từng tuyên bố ông "không có vấn đề gì" với việc một tàu chở dầu Nga đang chịu lệnh trừng phạt vận chuyển dầu đến Cuba để hỗ trợ hòn đảo này.