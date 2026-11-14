Tàu dầu đâm lật tàu du lịch chở hơn 130 người trên sông Mississippi

Theo ABC News và The Guardian, vụ tai nạn xảy ra khoảng 12h30 hôm 13/11 (giờ địa phương), khi tàu chở dầu Atlantic Asphalt va chạm với tàu du lịch American Heritage thuộc công ty American Cruise Lines, đang neo đậu tại cảng New Orleans.

Cú va chạm mạnh khiến thân tàu American Heritage bị hư hỏng nghiêm trọng, nghiêng sang một bên và chìm một phần xuống sông Mississippi. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều hành khách mặc áo phao nổi trên mặt nước, trong khi những người khác tìm cách thoát khỏi con tàu.

Hình ảnh tàu du lịch American Heritage bị lật ngang sau vụ va chạm. Ảnh: ABC News

Một thành viên thủy thủ đoàn của hãng American Heritage chia sẻ với đài ABC News: "Ban đầu, tôi cảm thấy con tàu rung lắc, cứ ngỡ thuyền trưởng đang điều khiển tàu di chuyển. Nhưng sau đó, một phần thân của tàu dầu đã đâm xuyên vào phòng ăn. Mọi thứ trở nên khá hỗn loạn, nhưng đội ngũ của chúng tôi biết rõ mình cần phải làm gì".

Anh Zayvion, quản lý nhà hàng trên tàu cho hay, thủy thủ đoàn được huấn luyện hàng tuần cho những tình huống như thế này, vì vậy họ vẫn giữ được sự bình tĩnh và hỗ trợ đưa những hành khách đang hoảng loạn đến nơi an toàn. Tuy vậy, nhiều người cảm thấy rất sợ hãi, không biết chuyện gì sắp xảy ra, nhất là khi con tàu bắt đầu nghiêng.

Ngay sau sự cố, lực lượng Tuần duyên Mỹ phối hợp với cảnh sát, cứu hỏa và các đơn vị ứng phó khẩn cấp địa phương triển khai chiến dịch cứu hộ quy mô lớn. Hoạt động hàng hải tại một đoạn sông Mississippi gần cảng New Orleans tạm thời bị đình chỉ để phục vụ công tác cứu nạn.

Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry đánh giá việc không có người tử vong là kết quả đáng mừng, đồng thời ghi nhận nỗ lực của các lực lượng cứu hộ trong quá trình ứng phó sự cố. Ảnh: ABC News

Thị trưởng New Orleans Helena Moreno xác nhận toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn đã được kiểm đếm. Tổng cộng 32 người được đưa tới bệnh viện điều trị, nhưng không ai trong tình trạng nguy kịch. Nhà chức trách cũng không ghi nhận trường hợp tử vong.

Theo thông tin ban đầu từ cảng New Orleans, trên tàu American Heritage có khoảng 129 hành khách cùng các thành viên thủy thủ đoàn. Con tàu vừa kết thúc hành trình du lịch kéo dài 8 ngày trên sông Mississippi.

Liên quan đến nguyên nhân vụ tai nạn, Đại úy Melanie Burnham thuộc Tuần duyên Mỹ cho biết, tàu chở dầu Atlantic Asphalt có thể đã gặp sự cố hệ thống lái trước khi đâm vào tàu du lịch. Tuy nhiên, đây mới là đánh giá sơ bộ và nguyên nhân chính xác vẫn đang được làm rõ.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đã thông báo cử nhóm điều tra tới New Orleans, dự kiến có mặt trong ngày 14/11 để xác định diễn biến và trách nhiệm của các bên liên quan.