Tàu đắm trên sông Lạch Tray gần 2 tuần vẫn chưa thể trục vớt

Theo báo cáo của Công ty CP Quản lý đường sông số 8, công tác trục vớt đang gặp nhiều khó khăn do tàu có trọng tải lớn, thường xuyên xảy ra tình trạng đứt cáp trong quá trình kéo, nâng phương tiện.

Thời gian trước đó, chủ tàu chưa tìm được vị trí phù hợp để tập kết, xử lý lượng đất đỏ và chất thải sau khi đưa tàu lên, khiến phương án trục vớt chưa thể triển khai dứt điểm.

Vị trí chiếc tàu bị đắm chưa thể trục vớt

Trong thời gian chờ xử lý, khu vực tàu đắm tiếp tục được cảnh giới để bảo đảm an toàn cho phương tiện qua lại. Công ty CP Quản lý đường sông số 8 bố trí nhân lực, tàu, xuồng và lực lượng cảnh báo thường xuyên cả ngày lẫn đêm, kịp thời hướng dẫn phương tiện tránh khu vực nguy hiểm, nhất là thời điểm mật độ tàu, thuyền tăng cao.

Trước đó, từ ngày 11.9, giao thông đường thủy tại khu vực km5+600 sông Lạch Tray được hạn chế để phục vụ cứu hộ, trục vớt tàu. Các phương tiện qua khu vực phải giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới, chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết.

Vị trí tàu đắm nằm trong luồng chạy tàu, làm thu hẹp chiều rộng luồng và tạo chướng ngại vật. Do đó, việc sớm hoàn thành trục vớt phương tiện, thanh thải đất và chất thải là cần thiết để khôi phục điều kiện lưu thông bình thường trên tuyến sông Lạch Tray.