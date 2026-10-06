Tàu chở ngũ cốc Thổ Nhĩ Kỳ trúng UAV, chìm ở Biển Đen

Euronews cho biết, tàu gặp nạn có tên Royad Mammadov, thuộc sở hữu của Công ty MG Shipping 5 của Thổ Nhĩ Kỳ và treo cờ Saint Kitts& Nevis. Con tàu được cho là đang chở ngô từ cảng Izmail, tỉnh Odessa của Ukraine, đến Ravenna (Italy) và bị tập kích tại khu vực ngoài khơi Romania.

Hình ảnh tàu Royad Mammadov trước khi chìm. Ảnh: ITN

Sau khi trúng UAV, con tàu bốc cháy và phát tín hiệu cấp cứu. Lực lượng cứu hộ Romania đã tiếp cận và giải cứu 11 thành viên thủy thủ đoàn. Ít nhất hai thành viên thủy thủ đoàn được xác định đã thiệt mạng, ba người bị thương và một người vẫn mất tích.

Giới chức Romania chưa xác định bên đứng sau vụ tấn công. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc lực lượng Nga sử dụng hai UAV tấn công con tàu.

Trong tuyên bố trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho biết trên tàu có các công dân Azerbaijan và Ấn Độ. Tổng thống Ukraine nói Kiev đã nhiều lần đề xuất các biện pháp nhằm giảm căng thẳng và bảo đảm an ninh tại Biển Đen, đồng thời kêu gọi gây sức ép để khôi phục an ninh lương thực toàn cầu.

Phần đuôi tàu Royad Mammadov chìm xuống nước sau sự cố. Ảnh: Reuters

Nga chưa đưa ra phản hồi về cáo buộc trên.

Vụ việc mới nhất làm gia tăng lo ngại về an toàn hàng hải tại Biển Đen, nơi các tàu thương mại tiếp tục hoạt động trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine kéo dài.

Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên NATO và quốc gia kiểm soát tuyến hàng hải nối Biển Đen với Địa Trung Hải qua eo biển Bosphorus, nhiều lần kêu gọi các bên bảo đảm an toàn cho hoạt động vận tải biển trong khu vực.

Phòng Thương mại Hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ (IMEAK) tháng trước cho biết, kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022, có 226 tàu dân sự và thương mại bị tấn công tại Biển Đen, trong đó hơn 70% số vụ xảy ra trong 8 tháng đầu năm 2026.