Tàu chở ngũ cốc Thổ Nhĩ Kỳ bị drone tấn công và chìm ở Biển Đen

Tàu Royad Mammadov trước khi chìm. Ảnh: ITN

Cơ quan Cứu nạn Trên biển Romania cho biết họ nhận được đề nghị từ Trung tâm Điều phối Cứu nạn Hàng hải triển khai chiến dịch tìm kiếm, hỗ trợ tàu chở ngũ cốc Royad Mammadov gặp nạn ở ngoài khơi nước này.

Cơ quan này đã triển khai tàu cứu nạn đến khu vực gần giàn khoan Pescarus và phát hiện con tàu dài 139 mét đang bốc cháy trước khi chìm xuống biển.

Tàu Royad Mammadov thuộc sở hữu của Công ty MG Shipping 5 (Thổ Nhĩ Kỳ), treo cờ Saint Kitts & Nevis và đang từ cảng Izmail của Ukraine đến Ravenna (Italia). Sau khi bị tấn công, tàu chìm xuống biển, hai thủy thủ thiệt mạng, 11 người được giải cứu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó cáo buộc lực lượng Nga đã dùng hai drone tấn công tàu Royad Mammadov khi phương tiện này đang chở ngô trên vùng biển quốc tế thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Romania.

Ông Zelensky cho biết thủy thủ đoàn gồm các công dân Azerbaijan và Ấn Độ, đồng thời xác nhận thuyền trưởng của con tàu đã thiệt mạng trong vụ việc.

Phía Ukraine khẳng định Kiev từng nhiều lần đề xuất các bước đi cụ thể nhằm hạ nhiệt căng thẳng, bảo đảm an ninh tại Biển Đen và kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép để khôi phục an ninh lương thực toàn cầu.

Cho đến nay, Nga vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về cáo buộc này.

Vụ việc này làm gia tăng nghiêm trọng những lo ngại về an toàn hàng hải tại Biển Đen, nơi các tàu thương mại vẫn phải hoạt động giữa lúc xung đột kéo dài. Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần bày tỏ bất bình và lo ngại sâu sắc với cả Nga lẫn Ukraine về các vụ tấn công nhắm vào vận tải biển.

Theo dữ liệu từ Phòng Thương mại Hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ (IMEAK), kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2.2022 đến nay, đã có 226 tàu dân sự và thương mại bị tấn công tại Biển Đen, với phần lớn các vụ việc xảy ra trong năm nay.

Trước tình hình các vụ tấn công ngày càng gia tăng, nhiều thủy thủ tại Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí đã tổ chức biểu tình để phản đối.