Tàu chở LNG đổi hải trình vì nghi bị tấn công mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, tàu Vivit Africa, treo cờ Liberia, khởi hành ngày 20/8 từ cảng Cameron, bang Louisiana (Mỹ), chở theo lô hàng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), dự kiến cập cảng tái khí hóa ngoài khơi Rovigo (Italy). Tuy nhiên, khi di chuyển qua vùng biển Adriatic vào đầu tháng 9, hệ thống điều khiển cốt lõi trên tàu đột ngột bị tê liệt. Toàn bộ hệ thống quản lý áp suất bồn chứa, van xả, chu trình bay hơi và giám sát hàng hóa đều bị khóa cứng, khiến thủy thủ đoàn không thể tiếp tục hành trình hay dỡ hàng.

Trước tình hình nguy cấp, lực lượng Cảnh sát biển Chioggia của Italy đã hỗ trợ sau khi nhận được thông báo về trục trặc bất thường đòi hỏi sự can thiệp của kỹ thuật viên chuyên trách. Do không thể khắc phục triệt để, tàu Vivit Africa đã buộc phải quay đầu hướng về phía Tây để di chuyển đến Algeciras (Tây Ban Nha), trong khi chủ sở hữu tàu là hãng H-Line Shipping (Hàn Quốc) cùng các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ việc của tàu Vivit Africa liên quan đến chuỗi đe dọa an ninh mạng đang leo thang thời gian gần đây nhắm vào ngành vận tải biển toàn cầu. Cuối tháng 8, Lực lượng Cảnh sát biển Mỹ và Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) từng kiểm tra hai tàu chở hàng nghi ngờ bị tin tặc tấn công mạng trong lúc di chuyển qua eo biển Gibraltar và khu vực lân cận. Nguy cơ ngày càng trở nên trầm trọng hơn khi các nhóm tội phạm đang tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Báo cáo công bố hôm 10/9 cho biết Anthropic đã phải vô hiệu hóa một nhóm tin tặc lợi dụng hệ thống AI Claude để thu thập dữ liệu công khai, từ đó xác định các mục tiêu tấn công nhằm vào lực lượng hải quân và tàu thuyền liên quan đến Mỹ.