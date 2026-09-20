Tàu chở hơn 174.000 tấn quặng gặp sự cố ngoài khơi Quảng Ngãi

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) và Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi vừa có báo cáo về vụ tàu Merchant Mariner gặp sự cố trên biển.

Theo nội dung báo cáo, lúc 11h30 ngày 18/9, tàu Merchant Mariner đang vận chuyển hơn 174.000 tấn quặng từ Malaysia về Dung Quất thì phát hiện nước xâm nhập vào trong các hầm chứa nước dằn tàu ở hầm số 4, 5, 6. Thời điểm phát hiện sự cố, tàu cách khu neo Dung Quất khoảng 15 hải lý.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất nhận định nguyên nhân ban đầu do tàu chở hàng nặng và va vào bãi đá ngầm, dẫn đến đáy tàu bị sự cố, nước tràn vào bên trong.

Tàu chở hàng gặp sự cố ở vị trí cách khu neo Dung Quất khoảng 15 hải lý. (Ảnh: B.P)

Để bảo đảm an toàn cho thuyền viên, phương tiện, an toàn, an ninh hàng hải, phòng, chống cháy, nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong thời gian tàu neo tại vùng nước cảng biển Dung Quất, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng huy động các trang thiết bị trên tàu để triển khai ứng cứu sự cố, duy trì tàu ở trạng thái ổn định.

Chủ tàu, thuyền trưởng được yêu cầu đóng các van của két chứa dầu nhiên liệu, thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm môi trường; bố trí tàu lai dắt thường trực 24/24 giờ để hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho tàu trong quá trình neo đậu, sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu, phòng cháy, chữa cháy.

Các đơn vị liên quan duy trì thông tin liên lạc, kịp thời báo cáo khi có diễn biến bất thường hoặc phát sinh tình huống ảnh hưởng đến an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và môi trường. Đồng thời, phối hợp xây dựng phương án giải phóng hàng hóa trên tàu phù hợp với tình trạng thực tế, điều kiện an toàn hàng hải và phương án cứu hộ, bảo đảm an toàn cho thuyền viên và các phương tiện tham gia..

Sau khi nhận được báo cáo sự cố từ đại lý của tàu Merchant Mariner, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất đã làm thủ tục nhập cảnh cho phương tiện và thuyền viên; cấp phép cho chủ tàu, đơn vị khảo sát tiếp cận, đánh giá sự cố; triển khai lực lượng theo dõi diễn biến, bảo đảm an ninh, an toàn tại khu vực.

Tàu Merchant Mariner có trọng tải 179.570 DWT, chiều dài 291,9m, với 22 thuyền viên người Hy Lạp và Philippines, do ông Chondros Charilaos (quốc tịch Hy Lạp) làm thuyền trưởng. Hiện trên tàu có hơn 3 tấn dầu FO và 227 tấn dầu DO.