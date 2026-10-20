Tàu chở hơn 170.000 tấn quặng sắt va vào cầu cảng ở Dung Quất, mũi tàu rách khoảng 5m

Mũi tàu bị rách

Theo thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, tàu Aquacharm mang quốc tịch Marshall Islands, dài 292m, trọng tải 182.309 tấn, với 22 thuyền viên trên tàu. Tàu vận chuyển 170.856 tấn quặng sắt từ Australia đến Dung Quất để trả hàng và đã neo đậu an toàn tại khu neo đậu lúc 4 giờ 56 ngày 14-10.

Chiều 18-10, theo kế hoạch tiếp nhận tàu, lúc 16 giờ 45, hoa tiêu liên hệ với trực ban VTS Dung Quất thuộc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, thông báo việc lên tàu để thực hiện dẫn tàu cập cầu cảng số 10 thuộc Bến cảng chuyên dùng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.

Đến khoảng 17 giờ 45 cùng ngày, khi đang điều động vào cảng, tàu Aquacharm bất ngờ va vào phần công trình nối dài cầu cảng số 10 và 11. Đây là đoạn cầu cảng dài 50m đã được xây dựng nhưng chưa công bố đưa vào khai thác, sử dụng.

Cầu cảng bị hư hỏng

Cú va chạm làm phần mũi tàu bị rách khoảng 5m, sạt mạn, đồng thời gây hư hỏng công trình cầu cảng. Toàn bộ 22 thuyền viên trên tàu đều an toàn.

Sau sự cố, thuyền trưởng và hoa tiêu tiếp tục đưa tàu vào vị trí cập cảng. Đến 18 giờ 30, tàu Aquacharm đã cập cầu cảng số 10.

Trước nguy cơ thời tiết bất lợi trong mùa mưa bão, đặc biệt là ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và gió mùa Đông Bắc mạnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi yêu cầu chủ tàu và thuyền trưởng phối hợp với các bên liên quan khẩn trương xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho tàu khi rời cầu cảng ra khu neo đậu cũng như trong thời gian chờ kế hoạch tiếp theo.

Theo đó, phải bố trí ít nhất một tàu lai dắt sử dụng chân vịt Azimuth, có tổng công suất trên 5.000 HP, túc trực 24/24 giờ gần khu vực tàu Aquacharm neo đậu. Phương tiện này phải được trang bị đầy đủ thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cảng vụ cũng yêu cầu thuyền trưởng và các thuyền viên duy trì trạng thái ổn định, an toàn của tàu, chuẩn bị sẵn phương tiện, thiết bị ứng cứu khi cần thiết; thường xuyên theo dõi, cập nhật tình trạng tàu và giữ liên lạc với cơ quan chức năng để kịp thời xử lý những tình huống bất thường có thể ảnh hưởng đến an toàn, an ninh hàng hải và môi trường.

Đối với Công ty cổ phần hàng hải S&A, đơn vị làm đại lý hàng hải cho tàu Aquacharm, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi yêu cầu phối hợp chặt chẽ với chủ tàu, thuyền trưởng và các cơ quan liên quan, đôn đốc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, đồng thời thường xuyên báo cáo diễn biến và phương án khắc phục sự cố.

Liên quan đến vụ việc, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã quyết định thành lập Tổ điều tra tai nạn hàng hải để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ va chạm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất cũng cử lực lượng đến hiện trường kiểm tra, xác minh, làm việc với những người liên quan và lập biên bản vụ việc.

Theo báo cáo nhanh của đơn vị này, qua thông tin ban đầu do đại lý hàng hải và thuyền trưởng cung cấp, nguyên nhân sơ bộ được cho là hoa tiêu không kiểm soát được tốc độ tàu do sai sót trong giao tiếp, dù thông tin về tốc độ đã được báo cáo nhiều lần cho hoa tiêu.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất đề xuất phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành giám định thiệt hại, xác định trách nhiệm của các bên liên quan, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động hoa tiêu nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra những sự cố tương tự.