Tàu chở hơn 170.000 tấn quặng sắt rách mũi khi va chạm cầu cảng Hòa Phát ở Dung Quất

Sự cố xảy ra trưa 18/10, tại khu vực bến số 10 thuộc cảng chuyên dụng Hòa Phát Dung Quất, khi tàu AQUACHARM di chuyển vào cảng. Cú va chạm khiến phần mũi tàu bị rách khoảng 5 m, hư hỏng ở cả mạn trái và mạn phải. Công trình cầu cảng cũng bị ảnh hưởng.

Tối 20/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh nguyên nhân, đánh giá mức độ thiệt hại và làm rõ trách nhiệm của những bên liên quan.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra lúc 12h45 ngày 18/10. Tại thời điểm va chạm, tàu không bị chìm, không ghi nhận hiện tượng tràn dầu và toàn bộ thuyền viên đều an toàn. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra hiện trường, thu thập thông tin để xác định diễn biến cụ thể của tai nạn hàng hải.

Vết rách lớn ở mũi tàu sau sự cố va chạm vào cầu cảng.

Thông tin ban đầu từ đại lý và thuyền trưởng được Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất cung cấp cho biết, nguyên nhân sơ bộ có thể liên quan đến việc hoa tiêu không kiểm soát được tốc độ tàu. Sai sót trong quá trình giao tiếp được cho là một trong những yếu tố dẫn đến sự cố, dù tốc độ tàu đã được báo cáo nhiều lần.

Tuy nhiên, đây mới là nhận định ban đầu. Nguyên nhân chính thức, mức độ thiệt hại cũng như trách nhiệm của từng bên chưa được kết luận. Việc xác định các yếu tố dẫn đến va chạm sẽ cần căn cứ vào kết quả kiểm tra, giám định và thông tin thu thập từ những người liên quan.

AQUACHARM là tàu chở hàng có hành trình từ cảng Hedland, Australia, đến cảng Dung Quất, Quảng Ngãi, với 170.586 tấn quặng sắt trên tàu và 22 thuyền viên. Tàu nhập cảnh ngày 14/10, sau đó được hỗ trợ lai dắt bởi ba tàu Hải Âu 03, Hải Âu 04 và An Bình 01.

Khi xảy ra sự cố, tàu đang di chuyển vào khu vực bến số 10 của cảng chuyên dụng do Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất quản lý. Đây là khu vực phục vụ hoạt động tiếp nhận nguyên liệu cho tổ hợp sản xuất thép tại Dung Quất.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất đã cử tổ công tác đến hiện trường, làm việc với thuyền trưởng để nắm tình hình và ghi nhận thông tin ban đầu. Đơn vị đồng thời yêu cầu thuyền trưởng thực hiện báo cáo tai nạn hàng hải theo quy định với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi.

Các cơ quan chức năng được đề nghị phối hợp với đơn vị giám định và đăng kiểm để kiểm tra tình trạng hư hỏng của tàu, xác định mức độ thiệt hại đối với tàu và cầu cảng. Kết quả giám định cùng hồ sơ liên quan sẽ là cơ sở để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và phương án xử lý tiếp theo.

Hiện vụ việc đang được các đơn vị liên quan xác minh. Dù chưa ghi nhận thiệt hại về người hay sự cố tràn dầu, việc tàu chở khối lượng lớn quặng sắt bị hư hỏng khi cập cảng đặt ra yêu cầu làm rõ quy trình điều động, kiểm soát tốc độ và phối hợp giữa các bên trong quá trình đưa tàu vào bến.