Tai nạn xảy ra tối 25/11, khi tàu Med Emre chở khoảng 7.000 tấn dầu diesel, tương đương 8,2 triệu lít, đang trên hành trình từ cảng Algeciras ở miền nam Tây Ban Nha đến Barcelona. Tàu phát tín hiệu cấp cứu khi cách bờ biển Ibiza khoảng 46 km.

Lực lượng Cứu hộ Hàng hải Tây Ban Nha điều động ba trực thăng cùng nhiều tàu chuyên dụng và phương tiện lân cận đến hiện trường, giải cứu toàn bộ 17 thuyền viên mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ. Một thuyền viên người Thổ Nhĩ Kỳ tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện ở Ibiza. Sáu người khác bị thương nhẹ và hạ thân nhiệt, trong khi 10 người còn lại có sức khỏe ổn định.

Ban đầu, nhà chức trách thông báo tàu đã chìm xuống vùng biển sâu khoảng 1.000 m, nhưng sau đó đính chính rằng con tàu dài 120 m vẫn nổi trên mặt nước trong tình trạng lật úp, với phần đáy hướng lên trên. Điều này giúp lực lượng cứu hộ thuận lợi hơn trong việc cố định tàu và triển khai các biện pháp ngăn rò rỉ nhiên liệu.

Góc quay trên cao cho thấy con thuyền bị lật úp. Video: X/Osint613

Tai nạn xảy ra trong điều kiện thời tiết có cảnh báo dông lốc và biển động. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng những điều kiện này thông thường không đủ gây nguy hiểm cho một con tàu hiện đại như Med Emre, được đóng tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2019 và có thiết kế vỏ kép. Nguyên nhân khiến nước tràn vào tàu, làm phương tiện nghiêng 90 độ rồi lật úp, đang được điều tra.

Ngày 26/11, Tây Ban Nha kích hoạt Cấp độ 2 của Kế hoạch Dự phòng ô nhiễm hàng hải quốc gia, điều động tàu xử lý ô nhiễm Clara Campoamor và tàu Guardamar Talía đến hiện trường. Các phương tiện giám sát hàng không và vệ tinh cũng được huy động để theo dõi tình hình.

Nhà chức trách cho biết một số vết nhiên liệu nhỏ xuất hiện trên mặt biển nhưng chưa có bằng chứng về sự cố tràn dầu nghiêm trọng.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết chính phủ đang "theo dõi sát sao" hoạt động cứu hộ và đánh giá tác động môi trường.

Vụ tai nạn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển quanh Ibiza, khu vực được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1999. Vùng biển này có những thảm cỏ biển đặc hữu, đóng vai trò quan trọng đối với hệ sinh thái và đa dạng sinh học Địa Trung Hải.

Sự cố gợi nhớ thảm họa tàu dầu Prestige năm 2002 ngoài khơi vùng Galicia, khiến hơn 60.000 tấn dầu nhiên liệu tràn ra biển, tàn phá hàng nghìn km bờ biển. Tuy nhiên, các chuyên gia an ninh hàng hải nhận định thiết kế vỏ kép của Med Emre và đặc tính dễ bay hơi hơn của dầu diesel có thể giúp hạn chế nguy cơ xảy ra thảm họa môi trường tương tự.