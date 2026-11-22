Quân đội Phần Lan cho biết vụ tấn công nhắm vào tàu Sparta II diễn ra hôm 21/11 có khả năng do Ukraine thực hiện và con tàu sau đó đã trôi dạt vào vùng biển Phần Lan, nơi nó vẫn đang neo đậu. 16 thành viên thủy thủ đoàn đã được sơ tán lên một tàu Nga gần đó.

Hình ảnh và video do lực lượng bảo vệ bờ biển công bố cho thấy một số tàu đã dùng vòi phun nước vào tàu Sparta II suốt đêm nhằm dập tắt ngọn lửa và làm mát các container xếp chồng trên boong tàu.

Ukraine đã nhiều lần điều động máy bay không người lái quân sự tiến về phía vùng Leningrad – vùng lãnh thổ ven biển phía tây bắc của Nga trong năm nay, bao gồm cả một số chiếc đi lạc vào không phận của các nước Baltic lân cận.

Lực lượng Quốc phòng Phần Lan cho biết, con tàu đang trên đường đến vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga thì bị tấn công khiến nó bị hư hại ở vùng biển quốc tế nằm ở phía tây đảo Gogland của Nga.

Tàu hàng Nga bị tấn công - Ảnh: Reuters

Tư lệnh Hải quân Estonia - Ivo Vark nói với đài truyền hình công cộng ERR hôm 22/11 rằng không thể loại trừ nguy cơ các cuộc tấn công tiếp theo xảy ra ở Vịnh Phần Lan, là một nhánh hẹp của Biển Baltic.

Tuần trước, quân đội Phần Lan cho biết họ đã phát hiện một cuộc tấn công nhắm vào một tàu chiến Nga trong cùng khu vực, có khả năng liên quan đến Ukraine.

Tàu Sparta II là một tàu chở hàng dài 121 mét mang cờ Nga thuộc sở hữu của công ty vận tải biển Oboronlogistika của Nga, đã rời St Petersburg vào ngày 20/11. Theo Bộ Tài chính Mỹ, con tàu này đang chịu lệnh trừng phạt của Washington.

Theo trang web của công ty vận tải biển Oboronlogistika thì họ cung cấp dịch vụ hậu cần cho Bộ Quốc phòng Nga.