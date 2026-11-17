Theo các nguồn tin an ninh hàng hải, tàu Betul8 chở khoảng 3.000 tấn lúa mì, đang trên hành trình từ Romania đến Ai Cập, đã bị UAV tấn công và chìm tại vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria.

Bộ Giao thông Vận tải Bulgaria cho biết nhận được tín hiệu cầu cứu vào sáng sớm 16/11, thông báo con tàu gặp nạn tại vị trí cách mũi Kaliakra khoảng 40 hải lý. Nhà chức trách sau đó triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn. Ngoài ra, chưa ghi nhận trường hợp tử vong hoặc tác động tiêu cực đến môi trường biển.

Betul8 là tàu thứ 17 bị tấn công tại vùng biển ngoài khơi Bulgaria và Romania kể từ giữa tháng 7 năm nay.