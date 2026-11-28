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Theo UKMTO, thuyền trưởng báo cáo tàu bị nhóm người có vũ trang lên tàu lúc 6h30 sáng 28-11, tại vị trí cách 64 hải lý về phía Tây Nam cảng Balhaf, Yemen.

"Những đối tượng có vũ trang đang chỉ huy con tàu. Các cơ quan chức năng đã được thông báo", UKMTO dẫn lời thuyền trưởng cho biết.

UKMTO đang phối hợp với các lực lượng hải quân trong khu vực điều tra vụ việc.

Hiện chưa có thông tin về quốc tịch con tàu, số lượng thủy thủ đoàn và danh tính nhóm cướp.

Cơ quan này đồng thời phát cảnh báo an ninh, yêu cầu các tàu thuyền đi qua khu vực tăng cường cảnh giác, di chuyển thận trọng và báo cáo ngay mọi hoạt động đáng ngờ.

Vụ việc xảy ra tại Vịnh Aden, khu vực nối với Biển Đỏ qua eo biển Bab el-Mandeb và nằm trên tuyến đường vận chuyển hàng hải chính giữa châu Á và châu Âu.

Trong những tháng gần đây, nhiều tàu thương mại đã bị tấn công hoặc chiếm giữ tại Vịnh Aden và vùng biển lân cận.

Theo Xinhua