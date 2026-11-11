Tàu chở dầu tiếp tục bốc cháy bất chấp hy vọng hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông

Ngày 10/11, giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng sau khi các quan chức Mỹ hạ thấp khả năng nước này cần tiến hành thêm các hành động quân sự nhằm vào Iran. Các nhà phân tích cũng lưu ý rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện thái độ hòa giải hơn kể từ khi đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Tuy nhiên, các vụ tấn công vẫn tiếp diễn trong tháng 11. Theo dữ liệu của Viện Chính sách Cận Đông Washington (Washington Institute for Near East Policy), có 37 tàu bị tấn công trong tháng 10, mức cao nhất được ghi nhận trong một tháng kể từ khi xung đột bắt đầu.

Các video được đăng tải trên mạng xã hội ngày 8/11 và đã được Reuters xác minh cho thấy một tàu chở dầu của công ty Navig8 bốc cháy gần bờ biển Oman. Hình ảnh vệ tinh do hệ thống Copernicus Sentinel-2 của Liên minh châu Âu chụp cùng ngày cũng ghi nhận một cột khói đen lớn tại khu vực này. (xem video dưới - nguồn: CBS/X):

Đài Truyền hình nhà nước Iran (IRIB), dẫn nguồn từ lực lượng hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đưa tin đây là một trong ba tàu chở dầu bị tấn công ngày 8/11 do sử dụng "các tuyến đường không được phép" khi đi qua eo biển Hormuz.

Con tàu này do Navig8 quản lý, trong đó phần lớn cổ phần thuộc sở hữu của ADNOC Logistics & Services.

Trong khi đó, các lực lượng Mỹ tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, trong một vụ việc gần đây, một máy bay quân sự Mỹ đã nổ súng và vô hiệu hóa một tàu chở hàng treo cờ St. Kitts khi con tàu này tìm cách rời khỏi vùng biển khu vực sau khi ghé một cảng của Iran ngày 7/11.

Các vụ tấn công tại eo biển Hormuz cũng gây thiệt hại về môi trường do dầu rò rỉ từ những tàu bị hư hại.

Một video được chia sẻ trên mạng xã hội ngày 9/11 và đã được các hãng tin Mỹ xác minh cho thấy dầu trôi dạt vào bờ biển Oman. Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh cũng ghi nhận các vệt dầu loang ngoài khơi Oman và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Chính phủ Oman chưa phản hồi yêu cầu bình luận ngày 10/11 liên quan đến video ghi lại tình trạng dầu tràn vào bờ biển nước này.

Tại những khu vực khác trong vùng, cơ sở hạ tầng năng lượng và các công trình dân sự cũng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công. Iran cùng các đồng minh trong khu vực đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu, trong đó có văn phòng của Saudi Aramco, công ty dầu khí lớn nhất thế giới.

Đoạn video được xác minh cho thấy những hư hại tại tòa nhà văn phòng của Aramco ở Riyadh sau các cuộc tấn công bằng tên lửa ngày 8/11 mà lực lượng Houthi nhận trách nhiệm.

Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết một tòa nhà thuộc sở hữu của Aramco tại Riyadh đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công bất thành. Các mảnh vỡ gây thiệt hại hạn chế cho tòa nhà, song không có thương vong về người.

Tổ chức Hàng hải Quốc tế xác nhận đã xảy ra 130 sự cố trong khu vực kể từ khi xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2, phần lớn là các vụ tấn công, khiến ít nhất 25 thuyền viên thiệt mạng.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) ngày 10/11 cho biết một tàu chở dầu khác đã bị tấn công ở phía Đông Bắc khu vực Lima của Oman. UKMTO không nêu rõ bên thực hiện vụ tấn công.

Trong một tuyên bố riêng, lực lượng hải quân IRGC cho biết hai tàu chở dầu đã bốc cháy sau khi va phải thủy lôi trên một "tuyến đường không được cấp phép" tại eo biển Hormuz.