Tàu chở dầu tiếp tục bị tấn công ở Trung Đông

(Ảnh: Reuters)

Hôm 10/11, giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng, sau khi các quan chức Mỹ giảm nhẹ khả năng tiến hành thêm các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Các nhà phân tích nhận định Tổng thống Donald Trump đã thể hiện giọng điệu ôn hòa hơn kể từ sau thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công trong tháng 11 chưa có dấu hiệu suy giảm, sau khi 37 tàu bị tấn công trong tháng 10 - mức cao nhất theo tháng kể từ khi chiến sự bùng phát, theo dữ liệu của Viện Washington về Chính sách Cận Đông.

Các video được đăng tải trên mạng xã hội hôm Chủ nhật tuần trước và được Reuters xác minh cho thấy một tàu chở dầu của Navig8 bốc cháy gần bờ biển Oman. Hình ảnh do vệ tinh Sentinel-2 thuộc chương trình Copernicus của Liên minh châu Âu ghi lại trong cùng ngày cũng cho thấy một cột khói đen lớn tại khu vực này.

Đây là một trong ba tàu chở dầu bị tấn công hôm Chủ nhật tuần trước vì đi qua eo biển Hormuz theo các "tuyến hàng hải không được cấp phép", theo thông tin của Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB, dẫn nguồn từ Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Con tàu này do Navig8 quản lý, doanh nghiệp hiện thuộc sở hữu đa số của ADNOC Logistics & Services.

Trong khi đó, lực lượng Mỹ tiếp tục thực thi lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran. Trong vụ việc mới nhất, một máy bay quân sự Mỹ đã nổ súng và vô hiệu hóa một tàu chở hàng treo cờ St. Kitts, sau khi con tàu này tìm cách rời khỏi vùng biển khu vực hôm 7/11, sau khi ghé một cảng của Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã tiết lộ thông tin này.

Ngoài ra, các cuộc tấn công tại eo biển Hormuz cũng gây ra những thiệt hại về môi trường, khi dầu rò rỉ từ các tàu chở dầu bị hư hại. Một video được chia sẻ trên mạng xã hội hôm 9/11 và được Reuters xác minh cho thấy dầu tràn vào bờ biển Oman. Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh ghi nhận các vệt dầu loang ngoài khơi Oman và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Tại những khu vực khác trong khu vực, cơ sở hạ tầng năng lượng và các công trình dân sự cũng trở thành mục tiêu tấn công.

Iran và các lực lượng đồng minh trong khu vực đã tấn công nhiều mục tiêu, trong đó có các văn phòng của Saudi Aramco - tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới. Video được Reuters xác minh cho thấy tòa nhà văn phòng của Aramco tại Riyadh bị hư hại sau các cuộc tấn công bằng tên lửa do lực lượng Houthi nhận trách nhiệm hôm 8/11.

Bộ Năng lượng Ả Rập Xê-út cho biết một tòa nhà thuộc sở hữu của Aramco tại Riyadh đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công bất thành. Các mảnh vỡ từ vụ tấn công gây hư hại cho tòa nhà, song không ghi nhận thương vong.

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) xác nhận đã xảy ra 130 sự cố tại khu vực Trung Đông kể từ khi xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2, trong đó phần lớn là các vụ tấn công. Ít nhất 25 thuyền viên đã thiệt mạng.

Hôm 10/11, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết một tàu chở dầu khác đã bị tấn công ở khu vực phía đông bắc Lima, ngoài khơi Oman. UKMTO không xác định bên thực hiện vụ tấn công.

Trong một tuyên bố riêng, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết hai tàu chở dầu đã bốc cháy sau khi va phải thủy lôi trên tuyến hàng hải được Tehran coi là "không được cấp phép" tại eo biển Hormuz.