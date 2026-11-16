Tàu chở dầu thứ sáu trong hai ngày trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz

Hải quân Iran cho biết một siêu tàu chở dầu thô đã phát nổ sau khi va phải thủy lôi trong lúc di chuyển qua eo biển Hormuz theo tuyến đường có nguy cơ cao và chưa được cấp phép. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Theo truyền thông Iran, trong tuyên bố đưa ra sáng 16/11, IRGC cho biết hai tàu chở dầu nói trên đã tìm cách di chuyển theo tuyến đường phía Nam không được cấp phép và đi theo chỉ dẫn trực tiếp của các sĩ quan Mỹ, dưới sự hỗ trợ của máy bay quân sự Mỹ.

Theo tuyên bố, các tàu này đã va phải thủy lôi vài giờ trước đó, gây ra nhiều vụ nổ cực mạnh trong nhiều giờ.

IRGC nói rằng hai tàu chở dầu phát nổ ở khoảng cách không xa hai tàu từng bị tấn công trước đó. Đây là hai tàu thứ năm và thứ sáu bốc cháy và chìm tại eo biển Hormuz kể từ ngày hôm trước.

IRGC cũng cảnh báo tình trạng ô nhiễm do các vụ nổ gây ra đã lan rộng dọc các bờ biển và trên toàn bộ vùng biển của eo biển này.

Mô tả những hành động trên là biện pháp trừng phạt nhằm đáp trả lệnh phong tỏa do quân đội Mỹ áp đặt cũng như những hành vi vi phạm các quy định của Iran về hoạt động tại eo biển Hormuz, IRGC cảnh báo sẽ có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các tàu vi phạm những quy định này.

Tuyên bố còn đưa ra cảnh báo đối với các chủ sở hữu công ty dầu mỏ, nhấn mạnh rằng tuyến hàng hải phía Nam do Mỹ thiết lập tại eo biển Hormuz đã bị rải thủy lôi và nằm trong tầm hỏa lực.

Trước đó, ngày 10/11, Iran kêu gọi Mỹ đáp ứng các điều kiện của Tehran để mở lại eo biển Hormuz. Phát biểu với hãng thông tấn IRNA, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định xung đột không thể được giải quyết bằng biện pháp quân sự hoặc gia tăng trừng phạt, mà cần thông qua đối thoại ngoại giao và tôn trọng các yêu cầu của Tehran. Ông cho biết những điều kiện của Iran đã được nêu trong đề xuất 2 ngày và vẫn đang được duy trì.

Các điều kiện của Iran bao gồm chấm dứt xung đột trên tất cả các mặt trận, giải phóng tài sản bị phong tỏa, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ và chấm dứt việc Mỹ phong tỏa các cảng biển của Iran. Tehran tuyên bố có thể mở lại eo biển Hormuz trong vòng 2 ngày nếu Washington đáp ứng các yêu cầu trên.

Về phần mình, mới đây nhất, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 12/11, ông Trump viết: “Chúng ta không cần một thỏa thuận với Iran. Thời kỳ đó đã qua từ lâu. Chúng ta đã nắm trong tay tiền của họ, hàng trăm tỷ USD, và chúng ta đã kiểm soát eo biển của họ!”.

Trước đó, theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS tối 12/11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Washington bác bỏ các điều kiện do Iran đưa ra trong những cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh, đồng thời cho rằng yêu cầu của Tehran là vô lý.