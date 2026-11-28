Sau gần 6 tuần bị bắt giữ cùng một khoản tiền phạt lớn, đầu tuần này, tàu chở dầu DF Peak đã được các nhà chức trách Pháp trả tự do và cấp phép rời khỏi đảo Réunion – hòn đảo xa xôi của Pháp ở Ấn Độ Dương, cách Madagascar khoảng 700 km về phía Đông.

Hành trình dẫn đến vụ bắt giữ bắt đầu từ tháng 9, khi DF Peak rời vùng Caribe hướng về phía Đông. Sau khi đi vòng qua Mũi Hảo Vọng, con tàu bị Hải quân Pháp chặn lại tại vùng biển quốc tế cách Réunion hơn 450 hải lý (833 km) về phía Nam vào ngày 12/10.

Các quân nhân Pháp đã lên tàu để kiểm tra quốc tịch tàu (quốc gia treo cờ). Dù tàu khai báo đăng ký tại Benin, nhưng dữ liệu trên hệ thống Equasis lại cho thấy thông tin này không chính xác do tàu đã bị xóa đăng ký từ đầu năm.

DF Peak là tàu chở dầu thứ 5 bị Hải quân Pháp chặn lại trong năm nay do nghi ngờ thuộc "hạm đội bóng tối". Ảnh: Marine Traffic

Các nhà chức trách xác nhận con tàu không có đăng ký quốc tịch hợp lệ. Ngay sau đó, tàu bị chuyển hướng dưới sự hộ tống của Hải quân Pháp, chính thức bị giữ từ ngày 14/10 và neo đậu ngoài khơi bờ biển Tây Bắc Réunion từ ngày 15/10.

Khi tàu tới khu vực này, thuyền trưởng đã bị tạm giữ vì không cung cấp được bằng chứng về quốc tịch tàu trong quá trình kiểm tra hàng hải, trong khi 21 thuyền viên còn lại vẫn ở trên tàu dưới sự giám sát của quân nhân Pháp.

Theo truyền thông địa phương tại Réunion, sau gần 6 tuần bị bắt giữ, chủ tàu đã bị kết tội không cung cấp được bằng chứng về quốc tịch tàu và phải nộp một khoản tiền phạt lớn.

Đến ngày 24/11, văn phòng công tố tại thủ phủ Saint-Denis cho biết chủ tàu đang nỗ lực hoàn tất đăng ký quốc tịch mới sớm nhất có thể và đã nộp đủ tiền phạt, do đó con tàu được phép rời đi.

Dù công tố viên không công bố con số chính thức, truyền thông địa phương đưa tin mức phạt là khoảng 1 triệu USD, phù hợp với giá trị con tàu.

Theo văn phòng công tố, chủ tàu đang xúc tiến xin cấp cờ đăng ký mới trong thời gian sớm nhất, trong khi số phận pháp lý của vị thuyền trưởng hiện chưa rõ ràng.

Con tàu sẽ tiếp tục chịu sự giám sát của cơ quan chức năng hàng hải Pháp cho đến khi rời khỏi vùng biển của Pháp.

Về lai lịch con tàu, DF Peak là tàu chở dầu thô được đóng vào năm 2006, từng có liên hệ với "hạm đội bóng tối" phục vụ vận chuyển dầu Nga. Các hoạt động gần đây ở vùng Caribe cho thấy nguồn thu của tàu đã đa dạng hơn.

Con tàu từng do tập đoàn vận tải biển quốc doanh Sovcomflot (SCF) của Nga vận hành cho đến năm 2022, trước khi chuyển sang đội tàu Sun Ship có liên kết với SCF đặt trụ sở tại Dubai.

Con tàu nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ từ năm 2024 do tham gia hoạt động thương mại dầu mỏ trái quy định, đồng thời nằm trong số khoảng 700 tàu "hạm đội bóng tối" bị Liên minh châu Âu (EU) trừng phạt. Con tàu cũng phải chịu các lệnh trừng phạt từ Thụy Sĩ, Canada, Vương quốc Anh và Ukraine.

Vào thời điểm bị lực lượng chức năng lên tàu kiểm tra hồi tháng 10, DF Peak là tàu chở dầu thứ 5 bị Hải quân Pháp chặn lại trong năm nay do nghi ngờ thuộc "hạm đội bóng tối".

Minh Đức (Theo Marine Insight, Safety4Sea)