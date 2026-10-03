Tàu chở dầu liên tiếp bị tập kích khi đi qua eo biển Hormuz

Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) ngày 2/10 cho biết một tàu chở dầu bị “vật thể bay không xác định” tấn công tại eo biển Hormuz khi đang di chuyển ra khỏi tuyến hàng hải này.

Theo UKMTO, vụ tấn công gây ra một “đám cháy nhỏ và tình trạng mất điện trên tàu”, song không có báo cáo về thương vong. Đám cháy sau đó được dập tắt và tàu chở dầu tiếp tục hành trình.

UKMTO không công bố danh tính con tàu. Chưa có bên nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. UKMTO cho biết bốn tàu chở dầu khác gần đây cũng bị các vật thể bay tấn công tại tuyến hàng hải quan trọng này.

Công ty cung cấp thông tin tình báo hàng hải Marisks ngày 1/10 cho biết 3 tàu chở dầu treo cờ Liberia bị các vật thể chưa xác định bắn trúng khi di chuyển qua eo biển Hormuz.

Các vụ tấn công tàu làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Thời điểm xảy ra sự việc, cả ba tàu đều tắt thiết bị phát đáp thuộc Hệ thống Nhận dạng Tự động (AIS). Marisks nhận định các tàu thực hiện biện pháp này nhằm hạn chế nguy cơ bị phát hiện khi đi qua eo biển Hormuz.

Ba phương tiện được xác định là Al Ruwais, Mersin Prosperity và Sinbad. Hiện chưa có thông tin xác định loại vũ khí được sử dụng cũng như bên đứng sau các vụ tấn công.

Các vụ việc tiếp tục làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Đây là một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng. Trước khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2/2026, khoảng 20% lượng dầu thô và 33% lượng phân bón giao dịch bằng đường biển trên thế giới đi qua tuyến hàng hải này.

Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz hiện vẫn chưa trở lại mức trước xung đột, kéo theo khối lượng các sản phẩm năng lượng vận chuyển qua tuyến hàng hải này cũng sụt giảm.