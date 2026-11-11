Tàu chở dầu diesel Nga bất ngờ dừng ngoài khơi bờ biển Mỹ chưa rõ lý do

Tàu Agioi Fanendes. Ảnh: marinetraffic

Theo truyền thông Anh, thông tin trên dựa trên dữ liệu vận tải biển công bố ngày 10/11. Đơn vị quản lý con tàu cho biết điểm đến của chuyến hàng vẫn chưa được quyết định.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ công bố thỏa thuận với Nga về việc nhập khẩu dầu diesel của Nga nhằm hạ giá nhiên liệu tại các trạm xăng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.

Theo dữ liệu vận tải biển của LSEG, tàu chở dầu Agioi Fanendes treo cờ Malta đã nhận 40.000 tấn dầu diesel hàm lượng lưu huỳnh cực thấp tại cảng Primorsk của Nga trên biển Baltic ngày 22/10. Thời điểm dự kiến giao hàng là ngày 7/11.

Tuy nhiên, trong tuần tiếp theo, công ty Eastmed (đơn vị quản lý tàu Agioi Fanendes) cho biết con tàu đang trong tình trạng chờ chỉ thị và cảng dỡ hàng vẫn chưa được xác định. Ngày 10/11, Eastmed thông báo: “Không có gì thay đổi liên quan đến điểm đến của con tàu. Tàu vẫn đang chờ chỉ thị”.

Các tàu có thể thay đổi điểm đến đã khai báo hoặc chuyển sang trạng thái chờ chỉ thị nhiều lần trong hành trình khi thỏa thuận dự kiến không thành hiện thực, kế hoạch thay đổi hoặc đơn vị khai thác không muốn công bố điểm đến dự kiến.

Dữ liệu vận tải biển cho thấy, một số tàu khác cũng chở dầu diesel Nga ban đầu thông báo điểm đến là bờ biển Đại Tây Dương của Mỹ cũng đã thay đổi lộ trình sau đó.

Năm 2022, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden khi đó đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Nga vào Mỹ.

Khi phê duyệt thỏa thuận hồi tháng trước, Tổng thống Donald Trump đã miễn trừ một số điều khoản trong đạo luật trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga. Ông cho biết Nga sẽ ngay lập tức xuất khẩu 300.000 tấn, tương đương 2,25 triệu thùng dầu, sang Mỹ và các thị trường toàn cầu. Tiếp đó, Nga sẽ xuất khẩu 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn ngay sau đó.

Trong tháng này, Thống đốc bang New Jersey, ông Mikie Sherrill, đã cảnh báo các quan chức cảng biển và đơn vị khai thác cảng tại địa phương không tiếp nhận dầu diesel của Nga, đồng thời cho rằng những chuyến hàng này sẽ vi phạm luật liên bang. Bà Sherrill tuyên bố rằng các doanh nghiệp và cá nhân sử dụng cảng biển New Jersey sẽ phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc về dân sự và hình sự nếu nhập khẩu dầu diesel của Nga.

Bình luận về thông tin liên quan tàu nói trên, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 10/11 tuyên bố rằng Mỹ không lo ngại về việc tàu này phải dừng ngoài khơi bờ biển phía Đông. Trả lời câu hỏi liệu ông có lo ngại con tàu ban đầu thông báo điểm đến là New York nhưng sau đó bị từ chối tiếp nhận hay không, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright khẳng định ông không lo lắng. Ông Wright nói với các phóng viên tại New Orleans: “Hoàn toàn không. Không, con tàu sẽ đến một cảng khác. Điều chúng tôi muốn là lượng dầu diesel đó được đưa ra thị trường toàn cầu”.

Bà Ellie Valencia, chuyên gia phân tích cấp cao tại công ty Vortexa, cho biết tốc độ của tàu Agioi Fanendes đã giảm từ 10 hải lý/giờ vài ngày trước xuống còn khoảng 2 hải lý/giờ vào thời điểm hiện tại. Theo bà Valencia, tốc độ của con tàu phản ánh trực tiếp tình trạng chờ chỉ thị, nhiều khả năng cho thấy tàu vẫn chưa có người mua cụ thể.

Diễn biến liên quan tàu Agioi Fanendes cho thấy những khó khăn trong nỗ lực khôi phục dòng chảy thương mại dầu diesel của Nga vào Mỹ, giữa lúc Washington tìm cách bổ sung nguồn cung nhiên liệu trong nước và kiểm soát áp lực giá cả.