Tàu chở dầu đâm chìm tàu du lịch ở Mỹ, nhiều hành khách rơi xuống sông

Ngày 13/11, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên sông Mississippi, đoạn qua thành phố New Orleans, bang Louisiana, Mỹ. Tàu chở dầu Atlantic Asphalt va chạm với tàu du lịch American Heritage đang neo đậu, khiến con tàu chở khách bị nghiêng và chìm xuống nước. Lực lượng chức năng lập tức triển khai chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ những hành khách gặp nạn.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin cho biết, chính quyền liên bang đang huy động mọi nguồn lực sẵn có để tìm kiếm và cứu những hành khách mất tích.

“Chúng tôi đang huy động mọi nguồn lực hiện có để hỗ trợ giải cứu những hành khách mất tích”, ông Mullin viết trên mạng xã hội, đồng thời cho biết Bộ An ninh Nội địa đang phối hợp chặt chẽ với giới chức bang Louisiana.

Tàu du lịch American Heritage bị đâm khi đang neo đậu, khiến con tàu nghiêng và chìm xuống nước. (Ảnh: Reuters)

Vụ va chạm xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 13/11 (giờ địa phương). Báo The Advocate dẫn lời các quan chức Cảng New Orleans cho biết có 129 hành khách trên tàu American Heritage tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Hình ảnh do các đài truyền hình địa phương công bố cho thấy tàu du lịch nghiêng hẳn sang một bên sau cú va chạm. Nhiều hành khách rơi xuống nước, buộc lực lượng cứu hộ phải khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Đài CBS News đưa tin ít nhất 14 người được cứu khỏi mặt nước. Tuy nhiên, giới chức Mỹ chưa xác nhận số người bị thương hoặc thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Văn phòng Thị trưởng New Orleans xác nhận nhiều người đã được giải cứu, nhưng hoạt động tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang tiếp diễn. Nhà chức trách chưa công bố số người mất tích cụ thể.

Lực lượng Tuần duyên Mỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi nhận được thông tin về vụ va chạm. Cơ quan này thông báo đình chỉ toàn bộ hoạt động giao thông đường thủy trong khu vực lân cận để phục vụ công tác cứu hộ và bảo đảm an toàn.

Tàu American Heritage thuộc sở hữu của hãng American Cruise Lines, đơn vị chuyên khai thác các chuyến du lịch đường sông tại Mỹ. Theo thông tin trên trang web của công ty, con tàu được đóng năm 2015 và có sức chứa tối đa 150 hành khách.

Trong tuyên bố gửi qua email, American Cruise Lines xác nhận hành khách và thủy thủ đoàn đã được sơ tán. Công ty đang phối hợp với Lực lượng Tuần duyên Mỹ và chính quyền địa phương để xử lý vụ việc.

“Hành khách và thủy thủ đoàn đã được sơ tán. Chúng tôi vô cùng lo lắng cho tất cả những người liên quan”, đại diện hãng cho biết.

Trong khi đó, Cảng New Orleans chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ tai nạn. Giới chức cũng chưa công bố nguyên nhân khiến tàu chở dầu Atlantic Asphalt va chạm với tàu du lịch đang neo đậu.