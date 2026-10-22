Tàu chở dầu bị drone Ukraine tấn công được tìm thấy mắc kẹt ở nơi không ngờ

Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia ven Biển Đen, gần đây đã phải đối mặt với một sự việc hy hữu: Xác của một tàu chở dầu từng bị tấn công bởi các thiết bị không người lái (drone) đã trôi dạt và mắc kẹt trực tiếp vào một công viên tự nhiên được bảo vệ nghiêm ngặt ở quốc gia liên lục địa Á-Âu này.

Trọng tâm câu chuyện là tàu chở sản phẩm dầu mỏ Grace Romavictor, treo cờ Liberia, có trọng tải gần 50.000 DWT, dài khoảng 183 mét và được đóng vào năm 2012.

Theo Maritime Executive, tàu chở dầu này, vốn được quản lý từ Dubai, từng bị drone của Ukraine tấn công vào ngày 31/8 khi đang ở ngoài khơi thành phố Novorossiysk của Nga, nằm ở phía Bắc Biển Đen.

Dù may mắn không có thương vong nào về người và toàn bộ thủy thủ đoàn đã được sơ tán an toàn khỏi tàu, nhưng con tàu sau đó đã bị bỏ hoang trong tình trạng hư hỏng.

Sau trận bão biển, con tàu được tìm thấy mắc cạn tại Công viên Tự nhiên Cilingoz trên bờ Biển Đen. Ảnh: Trade Winds

Vài tuần sau vụ tấn công, các nhà chức trách đã lên kế hoạch di dời con tàu khỏi khu vực nguy hiểm.

Tuy nhiên, hành trình lai dắt Grace Romavictor lại gặp thời tiết bất lợi. Đầu tuần trước, khu vực Biển Đen gần Istanbul hứng một trận bão dữ dội với sức gió lên tới gần 80 km/h, biển động mạnh kết hợp với mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi.

Lúc này, chiếc tàu kéo Athletic (571 tấn trọng tải, đăng ký tại Cameroon) đang thực hiện nhiệm vụ lai dắt xác tàu Grace Romavictor.

Dưới sức ép của sóng cao và gió lớn, tình huống nhanh chóng vượt quá tầm kiểm soát của thủy thủ đoàn tàu kéo. Dây kéo đã bị đứt gãy hoàn toàn. Bất chấp nỗ lực xoay xở, tàu kéo Athletic không thể lấy lại quyền kiểm soát và cuối cùng đành phải rút lui, tìm nơi trú ẩn tại cảng Igneada.

Sau đó, các hình ảnh và thước phim lan truyền trên truyền thông địa phương cho thấy tàu Grace Romavictor đang mắc cạn trong điều kiện thời tiết xấu tại Công viên Tự nhiên Cilingoz, cách Istanbul khoảng 100 km về phía Tây.

Hiện tại, vẫn chưa rõ kế hoạch ban đầu của lực lượng lai dắt là đưa con tàu này đến đâu, liệu có phải hướng tới các cơ sở tái chế tàu thuyền của Thổ Nhĩ Kỳ hay không.

Sự cố này đã biến một khu vực thiên nhiên hoang dã và được bảo tồn của Thổ Nhĩ Kỳ thành bãi cạn bất đắc dĩ cho một con tàu từng bị drone tấn công.

Dù vậy, các cuộc khảo sát ban đầu do Cơ quan Cảng vụ Khu vực Istanbul tiến hành đã mang lại một tin tích cực: Không phát hiện thấy hiện tượng rò rỉ dầu nào.

Hiện tại, giới chức hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ đang khẩn trương lên kế hoạch tổ chức một chiến dịch trục vớt phức tạp nhằm kéo tàu chở dầu Grace Romavictor ra khỏi công viên tự nhiên này.

Minh Đức (Theo Maritime Executive, Safety4Sea)