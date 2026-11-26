Ảnh chụp màn hình nền tảng theo dõi hàng hải VesselFinder cho thấy vị trí cuối cùng được ghi nhận của tàu Med Emre ở phía tây bắc đảo Ibiza trước khi chìm.

Cơ quan khẩn cấp quần đảo Balearic, Tây Ban Nha, cho biết tàu chìm tại khu vực cách đảo Ibiza khoảng 25-30 hải lý (46-56 km) về phía bắc. 16 thuyền viên còn lại sống sót.

Ông Pablo Gárriz, người đứng đầu Cơ quan Khẩn cấp và Nội vụ của chính quyền Balearic, cho biết lực lượng chức năng nhận tin báo từ cảng vụ Ibiza lúc khoảng 1h20. Theo ông, tàu bị thủng, khiến nước tràn vào và cuối cùng chìm.

Lực lượng cứu hộ hàng hải Tây Ban Nha huy động tàu và phương tiện trên không tới hiện trường, với sự hỗ trợ của nhiều tàu hoạt động gần đó.

Toàn bộ 17 thuyền viên được lực lượng cứu hộ tiếp cận, đưa đi. Một người được chuyển thẳng tới Bệnh viện Can Misses, nơi sau đó xác nhận người này đã tử vong. Sáu người khác được đưa tới sân bay Ibiza.

Giới chức hiện tập trung đánh giá nguy cơ ô nhiễm biển do lượng lớn nhiên liệu trên tàu. Tây Ban Nha đã kích hoạt kế hoạch quốc gia ứng phó ô nhiễm biển ở cấp độ 2, trong khi chính quyền Balearic triển khai kế hoạch bảo vệ dân sự khu vực (PLATERBAL) ở cấp độ 0.

“Chúng tôi đang theo dõi những tác động mà tai nạn có thể gây ra đối với môi trường”, ông Gárriz nói.

Mức độ ảnh hưởng tới môi trường chưa được xác định. Nhà chức trách đang chờ kết quả đánh giá và theo dõi diễn biến để quyết định có cần triển khai thêm biện pháp ứng phó hay không.