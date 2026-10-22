Tàu chở 400 tấn sắt vụn chìm trên sông Hóa vẫn chưa được trục vớt

Nguyên nhân do khối lượng sắt vụn chìm xuống đáy sông lớn khiến việc trục vớt cần thêm thời gian. Trong thời gian chờ hoàn thành trục vớt, các đơn vị chức năng duy trì lực lượng cảnh giới, điều tiết giao thông và hệ thống báo hiệu tại khu vực.

Phương tiện thủy nội địa lưu thông qua km22+300 sông Hóa được yêu cầu giảm tốc độ, tăng cường quan sát, tuân thủ báo hiệu đường thủy và hướng dẫn của lực lượng chức năng; không neo đậu hoặc đi áp sát khu vực tàu chìm.

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa trục vớt xong tàu chở khoảng 400 tấn sắt vụn bị chìm

Công tác phân luồng, điều tiết giao thông tiếp tục được thực hiện nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn, tạo điều kiện cho hoạt động trục vớt diễn ra thuận lợi. Khi cần thiết, lực lượng chức năng sẽ tạm dừng phương tiện qua khu vực để phục vụ công tác trục vớt, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Trước đó, khoảng 6 giờ 30 ngày 17.10, phương tiện thủy nội địa mang số đăng ký HY0713, do ông Nguyễn Văn Lệ làm chủ, chở khoảng 400 tấn sắt vụn, di chuyển từ cửa Ba Giai về cảng Sheng She. Khi đến km22+300 sông Hóa, phương tiện gặp sự cố, nước tràn vào khoang hàng khiến tàu chìm.

Vị trí phương tiện đắm cách bờ trái sông Hóa khoảng 15m, thuộc xã Vĩnh Hải. Tàu chìm ngoài luồng chạy tàu nhưng nằm trong hành lang bảo vệ luồng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy.