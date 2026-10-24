Tàu chở 40.000 tấn dầu diesel Nga trên đường tới Mỹ

Tàu Agioi Fanendes. Ảnh: marinetraffic.com

Theo dữ liệu vận tải biển của LSEG, tàu Agioi Fanendes treo cờ Malta đã nhận lô dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh cực thấp tại cảng Primorsk của Nga, bên bờ biển Baltic, ngày 22-10.

Ngày 23-10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận chuyến hàng đầu tiên đã lên đường tới bên mua. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết các chuyến hàng tiếp theo sẽ được vận chuyển sau khi doanh nghiệp hai nước hoàn tất hợp đồng. Danh tính bên mua và bên bán hiện chưa được công bố.

Theo thỏa thuận được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 9-10, Nga sẽ xuất khẩu 300.000 tấn dầu diesel sang Mỹ và các thị trường toàn cầu, tiếp đó là 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn trong giai đoạn sau. Moscow cho biết có thể đưa xuất khẩu dầu diesel trở lại mức 3-3,5 triệu tấn mỗi tháng vào cuối năm nay.

Thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh giá dầu diesel tại Mỹ tăng mạnh trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Nga cũng đồng ý dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu mặt hàng này. Tuy nhiên, việc triển khai các chuyến hàng tiếp theo còn phụ thuộc vào hợp đồng và khâu thanh toán giữa doanh nghiệp 2 nước.