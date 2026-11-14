Tàu chở 180 người lật ngang sau va chạm với tàu chở dầu tại Mỹ

Sự việc xảy ra ngày 13/11 đã khiến tàu du lịch bị lật ngang và nhiều hành khách rơi xuống sông.

Báo cáo ban đầu cho biết tàu chở dầu Atlantic Asphalt mất lái và đâm ngang thân tàu du lịch American Heritage đang neo đậu ở New Orleans. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, có 180 người trên tàu American Heritage.

Video tại hiện trường cho thấy tàu Atlantic Asphalt có kích thước lớn hơn nhiều đâm trực diện vào mạn tàu du lịch American Heritage.

Cú đâm khiến tàu du lịch mất thăng bằng, lật nghiêng sang một bên và một phần chìm xuống nước. Các tàu kéo, cảnh sát cùng lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt để hỗ trợ những người trên tàu.

"Tất cả những người có mặt trên tàu du lịch đã được giải cứu an toàn. Có 32 người được chuyển tới bệnh viện địa phương, nhưng không có trường hợp nào bị thương nặng. Đây thực sự là một phép màu trên sông Mississippi. Khi nghĩ đến số người có mặt trên du thuyền và khả năng chúng tôi đưa được tất cả họ ra khỏi tàu", Thị trưởng New Orleans Helena Moreno cho biết.

Nguyên nhân va chạm đang được điều tra. Những thông tin ban đầu cho thấy tàu chở nhựa đường có thể đã gặp sự cố hệ thống lái trước khi đâm vào tàu du lịch đang neo đậu.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin viết trên mạng xã hội rằng: “Chúng tôi đang huy động mọi nguồn lực hiện có để hỗ trợ giải cứu những hành khách”. Ông cũng cho biết bộ này đang phối hợp chặt chẽ với giới chức bang.

American Heritage là tàu du lịch chạy bằng guồng bánh xe có chiều dài 90 m, được đóng năm 2015. Con tàu đang hoàn thành chuyến du ngoạn kéo dài 8 ngày trên sông Mississippi thì xảy ra va chạm.

Trong khi đó, Atlantic Asphalt dài 160 m, mang cờ Quần đảo Marshall, được đóng vào năm 2017.