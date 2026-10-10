Tàu chìm, ngư dân bơi 8 tiếng trên biển vào bờ an toàn

Sáng 10/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, ngư dân mất tích trên biển khi chìm tàu may mắn tự bơi vào bờ an toàn.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh đến thăm hỏi ngư dân Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: Hoài Nam.

Trước đó, khoảng 11h55 ngày 9/10, tàu cá QB - 93230 - TS đang di chuyển vào cửa Gianh bất ngờ bị chìm cách bờ khoảng 3,5 hải lý. Tàu cá QB-98190-TS đang ở gần đó tiếp cận, cứu vớt được 3 thuyền viên, ngư dân Nguyễn Mạnh Cường mất tích. Nhiều lực lượng được huy động để tìm kiếm.

Khu vực tàu chìm và anh Cường mất tích. Ảnh: Hoài Nam.

Sau khoảng 8 tiếng mất tích, đến khoảng 19h30 cùng ngày, ngư dân Nguyễn Mạnh Cường theo dòng hải lưu trôi dạt và tự bơi vào bờ biển xã Đông Trạch. Chính quyền địa phương, người dân hỗ trợ áo quần và đưa anh Cường về nhà.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh đến thăm hỏi, chúc mừng anh Cường, động viên gia đình sớm ổn định cuộc sống.