Tàu chiến USS Canberra của Mỹ đến Philippines

Tàu chiến ven bờ USS Canberra (LCS 30) của Hải quân Mỹ đang tham gia hoạt động hợp tác hàng hải ADMM-Plus tại khu vực Vịnh Subic, Philippines, cùng lực lượng hải quân 7 đối tác khu vực.

Hoạt động do Nhật Bản và Philippines đồng chủ trì, đang

diễn ra và kéo dài đến ngày 26/9, tập trung vào an ninh hàng hải, khả năng phối hợp và ứng phó thảm họa.

USS Canberra thuộc biến thể Independence của chương trình tàu chiến ven bờ LCS, được thiết kế cho các nhiệm vụ hiện diện phía trước, an ninh hàng hải và kiểm soát biển.

Hải quân Mỹ cho biết biến thể này có chiều dài khoảng 128,5 m, lượng giãn nước khoảng 3.200 tấn khi đầy tải và có thiết kế thân tàu 3 thân, tạo ưu thế về tốc độ và khả năng hoạt động ở vùng biển ven bờ.

USS Canberra là chiếc LCS thứ 30 và là tàu Independence thứ 15 của Hải quân Mỹ.

Điểm đáng chú ý của Canberra trong hoạt động lần này nằm ở khả năng phối hợp với các nền tảng khác.

Tàu hoạt động cùng máy bay tuần tra biển P-8A Poseidon của Mỹ, tàu khu trục trực thăng JS Ise của Nhật Bản, các tàu chiến của Ấn Độ, Philippines, Australia, Singapore, Brunei và New Zealand.

Sự kết hợp này tạo thành một mạng lưới phương tiện có khả năng chia sẻ thông tin và duy trì nhận thức về hoạt động trên biển.

Với USS Canberra, vai trò không nhất thiết nằm ở việc trở thành tàu chiến mạnh nhất trong đội hình, mà ở khả năng duy trì hiện diện trên mặt nước và phối hợp với các lực lượng khác.

Thiết kế LCS được Hải quân Mỹ định hướng cho các hoạt động gần bờ, trong khi những nền tảng như P-8A đảm nhận phạm vi giám sát rộng hơn.

Vịnh Subic cũng tạo điều kiện để lực lượng tham gia chuyển từ hoạt động tại cảng sang các nội dung trên biển.

Theo Hải quân Mỹ, cuộc diễn tập ADMM-Plus năm nay nhằm tăng cường nhận thức hàng hải và khả năng chống chịu trước thiên tai, thay vì được xác định là hoạt động chuẩn bị cho một cuộc đối đầu cụ thể.

Việc USS Canberra xuất hiện tại Philippines vì thế cho thấy một hướng tiếp cận ngày càng phổ biến của Hải quân Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Mỹ sẽ sử dụng các tàu chiến có khả năng cơ động cao kết hợp với máy bay tuần tra và lực lượng đối tác, qua đó mở rộng phạm vi hiện diện và khả năng phối hợp trên biển.