Tàu chiến Nga phóng pháo sáng về phía trực thăng Đan Mạch

Đan Mạch đang đẩy nhanh gói viện trợ quân sự cho Ukraine sau khi một tàu hộ vệ của Nga bắn pháo sáng vào chiếc máy bay trực thăng tuần tra của không quân nước này ở Biển Baltic.

Gói hỗ trợ mới dành cho Ukraine ước tính khoảng 1,8 tỷ kroner (276 triệu USD) và sẽ được sử dụng cho các nhu cầu phòng không, chính phủ Đan Mạch cho biết.

“Nếu người Nga nghĩ rằng họ có thể gây sức ép lên chúng ta… thì phản ứng của Đan Mạch sẽ là tăng cường hỗ trợ cho Ukraine nhanh hơn dự kiến”, Bộ trưởng Quốc phòng Jeppe Bruus nói với các phóng viên sau cuộc họp với một số nghị sĩ.

Cần nhắc lại, mới đây tàu hộ vệ tên lửa mang tên Soobrazitelnyi của Hải quân Nga đã bắn 2 quả pháo sáng vào một máy bay trực thăng của Không quân Đan Mạch khi nó đang bay gần đảo Falster ở Biển Baltic.

Một trong những quả pháo sáng đã bay rất gần chiếc trực thăng của Đan Mạch. Phi hành đoàn không bị thương và bản thân máy bay cũng không bị hư hại.

Mặc dù vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus gọi vụ việc là nghiêm trọng và cho biết Bộ Ngoại giao sẽ triệu tập đại sứ Nga để yêu cầu giải thích.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khi bình luận về vụ việc cũng cho rằng phía Nga đã tăng cường tiến hành cuộc chiến tranh hỗn hợp nhằm chống lại châu Âu.

Trong khi đó ở chiều ngược lại, theo báo chí Nga, thủy thủ đoàn của tàu hộ vệ Soobrazitely đã "ngăn chặn một hành động khiêu khích" từ trực thăng Đan Mạch, vốn được cho là không trả lời các cuộc gọi qua kênh liên lạc quốc tế.

Sau đó chỉ huy chiếc tàu hộ vệ tên lửa nói trên đã được trao tặng huân chương "Vì công trạng chiến đấu".

Không loại trừ khả năng trong thời gian tới, sẽ còn có thêm nhiều vụ việc tương tự giữa Nga và Đan Mạch, thậm chí với các thành viên còn lại của khối quân sự NATO.

Còn nhớ vào tháng 6/2026, tàu khu trục Đô đốc Grigorovich của Nga đã nổ súng cảnh cáo vào một du thuyền của Anh khi nó đang di chuyển ở trong eo biển Anh.