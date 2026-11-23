Ảnh vệ tinh chụp khói bốc lên từ đám cháy sau vụ nổ trên một tàu Nga neo đậu tại cảng Benghazi, Libya, ngày 22/11. Ảnh: Reuters.

Một tàu chiến Nga phát nổ khi đang neo đậu tại căn cứ hải quân Benghazi, miền Đông Libya, trong vụ việc bị nghi có liên quan đến máy bay không người lái (UAV). Chính quyền miền Đông Libya cho biết 10 người Nga và Libya bị thương nhẹ, đồng thời đề nghị Liên Hợp Quốc mở cuộc điều tra quốc tế.

Chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công bị nghi ngờ, trong khi giới chức Nga chưa đưa ra phản ứng ngay lập tức.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine vào tháng 2/2022, lực lượng Ukraine nhiều lần sử dụng xuồng không người lái và tên lửa để tấn công tàu chiến cũng như các cơ sở hải quân của Nga, chủ yếu tại Biển Đen.

Các nguồn tin y tế cho biết 10 người, gồm công dân Nga và Libya, bị thương nhẹ trong vụ việc và đang được điều trị tại Benghazi.

Công ty cung cấp ảnh vệ tinh Vantor cho biết hình ảnh do đơn vị này ghi nhận cho thấy con tàu gặp nạn là Merkury, một tàu hộ vệ thuộc Hải quân Nga, còn được gọi là tàu chiến cỡ nhỏ.

Ảnh vệ tinh chụp hôm 22/11 cho thấy phần lớn con tàu đã bị lật và chìm, chỉ còn mũi tàu nhô lên khỏi mặt nước. Khói vẫn bốc lên từ một phần cấu trúc thượng tầng, trong khi nhiều mảnh vỡ nằm rải rác dọc cầu cảng.

Nhiều xuồng không người lái bị đánh chặn ngoài khơi Benghazi

Cũng trong ngày 22/11, một tàu thương mại treo cờ Malta bị xuồng không người lái tấn công ngoài khơi Benghazi, hai nguồn tin quân sự Libya nói với Reuters.

Các nguồn tin cho biết lực lượng hải quân Libya đã giải cứu thủy thủ đoàn. Bộ Y tế nước này thông báo một số thành viên thủy thủ đoàn bị thương nhẹ và đang trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo hai nguồn tin quân sự, lực lượng hải quân và không quân Libya cũng đánh chặn hơn 20 xuồng không người lái ngoài khơi Benghazi vào tối cùng ngày.

Thủ tướng Osama Hamad cho biết chính quyền miền Đông Libya đã gửi yêu cầu chính thức tới Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đề nghị tiến hành điều tra quốc tế về các vụ tấn công.

Trong tuyên bố, ông Hamad kêu gọi điều tra “những nghi vấn cho rằng các xuồng này được phóng đi từ miền tây Libya”, đồng thời xác minh sự hiện diện của các chuyên gia Ukraine tại nước này và yêu cầu Kiev đưa ra giải thích chính thức về hoạt động của họ.

Tàu chiến Nga ghé Libya để tiếp nhiên liệu

Chính quyền miền Đông Libya cho biết con tàu Nga dừng tại cảng Benghazi để tiếp nhiên liệu và bổ sung vật tư trên hành trình trở về Nga. Hoạt động này được thực hiện theo các thỏa thuận hợp tác hàng hải giữa hai nước.

Chính quyền khẳng định các cơ sở tại cảng và căn cứ hải quân, trong đó có các nhà kho, vẫn an toàn. Hoạt động bình thường đã được khôi phục sau khi đám cháy được khống chế và khu vực xảy ra sự cố được bảo đảm an ninh.

Chính quyền miền Đông Libya lên án vụ tấn công bị nghi ngờ là hành động vi phạm chủ quyền quốc gia và đe dọa an toàn hàng hải. Cơ quan này tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý và ngoại giao đối với bất kỳ bên nào bị xác định chịu trách nhiệm.

Tuyên bố nhấn mạnh Libya không phải là một bên trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, cũng không tham gia bất kỳ cuộc xung đột vũ trang nào bên ngoài lãnh thổ. Quan hệ của Libya với các quốc gia hữu nghị là vấn đề thuộc chủ quyền của nước này.

“Chính phủ Libya sẽ không cho phép các cảng biển, lãnh thổ hay vùng lãnh hải của mình bị biến thành nơi giải quyết thù hằn hoặc xuất khẩu các xung đột quốc tế”, tuyên bố nêu rõ.

Các vụ tấn công nhằm vào tàu có liên hệ với Nga lan rộng trên Địa Trung Hải

Địa Trung Hải từng ghi nhận một số vụ tấn công nhằm vào các tàu có liên hệ với Nga trong thời gian Moscow tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Tháng 12/2025, Ukraine tuyên bố đã sử dụng UAV đường không tấn công một tàu chở dầu có liên hệ với Nga trên Địa Trung Hải. Tuy nhiên, vị trí chính xác của vụ tấn công không được công bố.

Đến tháng 3/2026, Nga cáo buộc Ukraine sử dụng xuồng không người lái phóng từ bờ biển Libya để tấn công một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga.

Theo Reuters