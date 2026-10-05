Tàu chiến Australia huấn luyện chống tàu ngầm tại vùng biển quốc tế ở Biển Đông

Hai tàu chiến Australia HMAS Sydney (số hiệu 42) và HMAS Stuart (số hiệu 153) của Hải quân Australia tiến hành huấn luyện chung. (Nguồn: Hải quân Hoàng gia Australia)

Tạp chí Defence-Industry đưa tin, theo thông báo của Hải quân Australia, hoạt động diễn ra trong khuôn khổ đợt triển khai lực lượng của nước này tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa các tàu chiến và duy trì sự hiện diện thường xuyên của Australia trong khu vực.

Hai tàu cũng tiến hành các bài tập điều động, trao đổi nghiệp vụ giữa thủy thủ đoàn và các buổi huấn luyện chuyên môn dành cho lực lượng kỹ thuật. Đây là lần hai tàu hoạt động cùng nhau sau thời gian triển khai riêng với các đồng minh và đối tác tại Thái Bình Dương và Đông Nam Á.

Phó Đô đốc Justin Jones, Tư lệnh tác chiến liên quân Australia, cho biết, hoạt động này phù hợp với Chiến lược Quốc phòng 2026 của Canberra, đồng thời giúp Australia nâng cao hiểu biết về môi trường hoạt động và khả năng phối hợp với các đối tác trong khu vực.

Theo Hải quân Australia, HMAS Sydney rời căn cứ Fleet Base East ngày 9/6 và tham gia các cuộc tập trận RIMPAC và Pacific Dragon ngoài khơi Hawaii trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8. Sau đó, tàu tới Guam tham gia các hoạt động huấn luyện trong khuôn khổ các cuộc tập trận Pacific Vanguard và Nichi-Gou Trident trước khi di chuyển qua Biển Đông.

HMAS Stuart rời căn cứ Fleet Base West ngày 27/8, di chuyển từ miền Tây Australia tới Malaysia để tiến hành các chuyến thăm cảng và hoạt động với các đối tác quốc tế trước khi hội quân với HMAS Sydney.

Chỉ huy Hayden Jenkins của tàu HMAS Sydney cho biết, việc hoạt động cùng HMAS Stuart tại Biển Đông giúp thủy thủ đoàn nâng cao kỹ năng tác chiến và kinh nghiệm hoạt động, đồng thời thể hiện khả năng sẵn sàng ứng phó với các thách thức an ninh tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trong khi đó, Chỉ huy Aaron Scott của tàu HMAS Stuart cho biết, hai tàu đã tiến hành huấn luyện các kỹ năng kiểm tra, khám xét tàu và tác chiến chống tàu ngầm, đồng thời tổ chức các chương trình đào tạo chuyên môn cho lực lượng kỹ thuật.