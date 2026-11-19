Nguồn: NHK

Công ty này, còn được biết đến với tên NYK Line, đã tổ chức buổi lễ giới thiệu tàu tại một nhà máy đóng tàu ở tỉnh Kumamoto, tây nam Nhật Bản.

Tàu Izanami, dài 180 mét, rộng 32 mét, được thiết kế để vận chuyển amoniac. Việc phát triển tàu bắt đầu từ năm 2020.

Để sử dụng amoniac có độc tính cao một cách an toàn, tàu được lắp đặt hệ thống đường ống hai lớp và cửa kép tại phòng máy. Phòng máy cũng được trang bị hệ thống điều khiển từ xa. Công ty cho biết trên tàu có hơn 100 thiết bị phát hiện rò rỉ amoniac.

Chủ tịch NYK Line, Soga Takaya cho biết: “Toàn ngành vận tải biển cùng chia sẻ cam kết đạt mục tiêu phát thải ròng khí nhà kính bằng 0. Hôm nay đánh dấu một bước tiến lớn đối với ngành vận tải biển”.

Việc chuyển sang sử dụng amoniac diễn ra trong bối cảnh Tổ chức Hàng hải Quốc tế có kế hoạch siết chặt các quy định đối với tàu sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Theo NHK