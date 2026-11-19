Tàu biển quốc tế Celebrity Millennium cập cảng Phước An sáng 19/11. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Du khách trên tàu đến từ nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có các nước Mỹ, Anh, Canada và Úc.

Khởi hành từ Hồng Kông (Trung Quốc), tàu thực hiện hải trình qua Việt Nam từ ngày 14 đến 19/11, lần lượt ghé Hạ Long (thành phố Quảng Ninh), Chân Mây (thành phố Huế) và Phước An.

Tàu cập cảng Phước An lúc 6 giờ 30 phút sáng 19/11. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và xã Phước An đã chào đón du khách, thuyền viên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và xã Phước An chào đón thuyền viên tàu biển quốc tế Celebrity Millennium. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Việc tàu quốc tế tiếp tục lựa chọn cảng Phước An cho thấy tiềm năng của thành phố Đồng Nai trong kết nối các tuyến du lịch tàu biển với Thành phố Hồ Chí Minh và các điểm đến thuộc khu vực Đông Nam Bộ.

Tổ chức biểu diễn đàn đá ngay tại cảng Phước An chào đón du khách, thuyền viên trên tàu biển đến với thành phố Đồng Nai. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai, đối với khách quốc tế đến bằng tàu biển qua cảng Phước An, địa phương xác định lựa chọn những điểm đến tiêu biểu, có khả năng thể hiện rõ bản sắc địa phương để giới thiệu.

Đại diện Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Đồng Nai chào đón khách du lịch trên tàu đến với thành phố Đồng Nai. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Với đặc thù của khách tàu biển là thời gian lưu lại trên địa bàn tương đối ngắn, khoảng 12 giờ. Do đó, ngành du lịch sẽ nghiên cứu, sắp xếp các điểm tham quan hợp lý, giúp du khách có thể trải nghiệm những nét đặc trưng về thiên nhiên, văn hóa và con người Đồng Nai.

Du khách quốc tế thích thú tại cảng Phước An với các món quà tặng từ thành phố Đồng Nai. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Đại diện Lữ hành Saigontourist kỳ vọng tiếp tục phối hợp với ngành chức năng thành phố Đồng Nai và các đối tác để đa dạng hóa sản phẩm tham quan, nâng cao chất lượng phục vụ, gia tăng sức hấp dẫn của các điểm đến Việt Nam đối với thị trường tàu biển quốc tế.

Du khách trên tàu xuống cảng Phước An và tham quan các điểm du lịch tại thành phố Đồng Nai. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Lượng khách tàu biển quốc tế do đơn vị phục vụ trong năm 2026 tăng khoảng 12-15%. Để duy trì đà tăng trưởng, Lữ hành Saigontourist tiếp tục phát triển sản phẩm tham quan theo đặc thù từng tuyến cảng, nhu cầu của du khách và thời gian tàu lưu lại.

Thành phố Đồng Nai có lợi thế về vị trí địa lý, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên với hệ thống sông, hồ, núi, suối phong phú để phát triển du lịch. Tuy nhiên, thực tế những năm qua việc phát triển du lịch tại Đồng Nai gặp nhiều khó khăn do nằm gần các trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước.

Cảng Phước An ngày càng thu hút tàu du lịch và các tàu chở hàng hóa cập bến. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Theo một số chuyên gia về du lịch, Đồng Nai nằm ở vị trí liền kề các trung tâm du lịch lớn với nhiều kinh nghiệm, sản phẩm phong phú, đa dạng, nên việc Đồng Nai thu hút du khách, kể cả người dân trong thành phố trải nghiệm các tour, tuyến du lịch còn nhiều hạn chế.

Đơn cử, nếu đi du lịch 1 ngày, nhiều du khách khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai sẽ chọn Vũng Tàu, Tây Ninh; đi 2 ngày sẽ chọn Phan Thiết; đi 3 ngày trở lên sẽ chọn Nha Trang, Đà Lạt và nhiều ngày hơn sẽ chọn các tuyến miền trung, miền bắc với nhiều địa danh nổi tiếng, dịch vụ đẳng cấp để trải nghiệm.

Sau khi cập cảng Phước An, du khách trên tàu biển tham quan một số điểm du lịch tại thành phố Đồng Nai. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Ngược lại, nhiều du khách miền trung, miền bắc hoặc quốc tế sẽ chọn Thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm du lịch trên thay vì đến Đồng Nai. Bởi lẽ, cần nhìn nhận lâu nay, sản phẩm du lịch Đồng Nai không có gì nổi trội, điểm nhấn để có thể cạnh tranh, thu hút du khách với các địa phương trên.

Việc làm như thế nào để phát triển du lịch Đồng Nai tương xứng trên bản đồ du lịch nước ta, hay chỉ vẫn đang ở dạng có nhiều tiềm năng vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp trong nhiều năm qua?