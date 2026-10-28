Tàu cao tốc đâm nhau ở Tây Ban Nha, ít nhất 64 người thiệt mạng

Hiện trường hai tàu cao tốc đâm nhau ở Tây Ban Nha ít nhất 30 người thiệt mạng sau khi hai tàu cao tốc va chạm tại tỉnh Toledo, miền Trung Tây Ban Nha, trên tuyến đường sắt nối Madrid với Seville.

Theo Guardian, ít nhất 30 người thiệt mạng sau khi hai tàu cao tốc va chạm tại tỉnh Toledo, miền Trung Tây Ban Nha, trên tuyến đường sắt nối Madrid với Seville.

Hình ảnh do đài truyền hình địa phương CMM TV phát sóng cho thấy một đoàn tàu bị trật bánh, trong đó ít nhất một toa vẫn nằm trên đoạn đường ray trên cao.

Các mảnh kim loại biến dạng, tấm ốp bị vỡ cùng nhiều mảnh vỡ khác nằm rải rác trên phần taluy bên dưới đường ray.

Chính quyền vùng Castilla-La Mancha cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên 64, so với con số 30 và 10 người thiệt mạng được công bố trước đó.

Vụ tai nạn nghiêm trọng

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h15 sáng 28/10 theo giờ địa phương (15h15 giờ Việt Nam), trên tuyến đường sắt nối thủ đô Madrid với thành phố Seville. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã được điều động tới hiện trường.

Theo thông tin ban đầu được báo El Mundo dẫn lại, một đoàn tàu đang dừng đã bị đoàn tàu khác đâm phải với tốc độ hơn 100 km/h.

Chính quyền địa phương cho biết sẽ mở cửa nhà thi đấu thể thao để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Trạm y tế dã chiến cũng được thiết lập tại hiện trường nhằm phân loại thương tích, sơ cứu và chuyển những người cần điều trị chuyên sâu tới bệnh viện.

Hiện chưa rõ tổng số người bị thương.

Cơ quan quản lý hạ tầng đường sắt Tây Ban Nha (Adif) đang điều tra diễn biến dẫn tới vụ tai nạn, theo hãng thông tấn EFE. Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X sáng 28/10, Adif cho biết đã tạm dừng hoạt động chạy tàu trên tuyến đường sắt cao tốc Madrid - Andalucía.

Theo El País, nhà chức trách lo ngại số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng. Một số nguồn tin nhận định hậu quả vụ va chạm lần này có thể nghiêm trọng hơn vụ tai nạn tàu cao tốc hồi đầu năm xảy ra ở miền Nam Tây Ban Nha khiến 45 người thiệt mạng.

“Chúng tôi chưa có con số cụ thể, nhưng đây sẽ là một thảm kịch lớn”, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Mónica García nói với một đài truyền hình địa phương.

Nguyên nhân tai nạn

Nguyên nhân vụ va chạm hiện chưa được xác định chính thức. Tuy nhiên, các thông tin ban đầu trên truyền thông địa phương cho rằng tai nạn có thể liên quan đến sai sót của con người.

Các nguồn tin chính phủ nói với El País rằng một nhân viên của Adif có thể đã thao tác sai sau khi hệ thống tín hiệu đường sắt gặp trục trặc. Hệ thống này vận hành tự động trong điều kiện bình thường nhưng cần sự can thiệp thủ công nếu xảy ra sự cố tín hiệu.

Hiện trường vụ tai nạn tàu cao tốc tại Toledo, miền Trung Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông địa phương, hai đoàn tàu gặp nạn thuộc các hãng AVE và Iryo. Ít nhất hai toa tàu được cho là đã lao xuống taluy sau vụ va chạm.

El País cho biết tổng cộng hơn 500 hành khách có mặt trên hai đoàn tàu.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez bày tỏ sự bàng hoàng trước vụ tai nạn.

“Các lực lượng cứu hộ đang có mặt tại hiện trường để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng và bảo đảm an toàn cho họ, với sự phối hợp của tất cả cơ quan liên quan”, ông viết trên mạng xã hội X.

“Tôi xin gửi sự cảm thông, tình đoàn kết và lời động viên tới tất cả nạn nhân cùng gia đình họ”, Thủ tướng Sánchez nói thêm.