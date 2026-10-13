Tàu cao tốc của Thaco: Dài hơn 200m, chở được 479 người, chạy 370 km/h

Đoàn tàu dài 200 m, tốc độ thiết kế tối đa 407 km/h

Không chỉ mang đến mô hình tàu thế hệ mới, doanh nghiệp của tỷ phú Trần Bá Dương còn đặt mục tiêu phát triển tổ hợp công nghiệp đường sắt, từng bước sản xuất và lắp ráp phương tiện đường sắt tại Việt Nam.

Tại Triển lãm và Hội nghị Quốc tế VRT&CON 2026 ở Hà Nội, THACO cùng đối tác Hyundai Rotem giới thiệu mô hình tàu cao tốc EMU-370. Đây là dòng tàu thế hệ mới đang được Hàn Quốc phát triển, hướng tới khai thác thương mại trong những năm tới.

Theo thông số do Hyundai Motor Group công bố, EMU-370 gồm 8 toa, dài 200,1 m và có 479 ghế ngồi. Tàu được thiết kế để khai thác ở tốc độ 370 km/h, trong khi tốc độ thiết kế tối đa đạt 407 km/h.

Để vận hành ở tốc độ cao, Hyundai Rotem tập trung cải tiến thiết kế khí động học. Phần đầu tàu thuôn dài hơn 10 m giúp giảm lực cản không khí, qua đó hạn chế tiêu hao năng lượng và tiếng ồn. Nhà sản xuất cũng bố trí lại thiết bị trên nóc, bổ sung tấm che quanh khu vực bánh xe nhằm giảm nhiễu động không khí.

Nhờ những thay đổi này, hệ số cản khí động học của EMU-370 giảm khoảng 12,3% so với EMU-320, dòng tàu đang được khai thác tại Hàn Quốc với tên gọi KTX-Cheongryong.

Hệ thống động cơ kéo cũng được nâng cấp, với công suất 560 kW mỗi động cơ, tăng 47,4% so với thế hệ trước. Đây là một trong những yếu tố giúp đoàn tàu hướng tới tốc độ khai thác cao hơn.

THACO giới thiệu mô hình tàu cao tốc EMU-370 do Hyundai Rotem phát triển tại triển lãm VRT&CON 2026 ở Hà Nội

Bên cạnh tốc độ, độ êm và sự thoải mái của hành khách cũng được chú trọng. Hyundai Rotem cho biết đã thực hiện hơn 100 thử nghiệm để lựa chọn vật liệu cách âm, cải tiến hệ thống giảm xóc và hoàn thiện thiết kế thân tàu. Độ ồn bên trong khoang được nhà sản xuất dự tính ở mức khoảng 73 dB(A) khi tàu chạy 370 km/h.

Công nghệ phục vụ EMU-370 đã được kiểm tra trên bệ con lăn mô phỏng ở tốc độ tới 400 km/h. Tuy nhiên, đây là kết quả thử nghiệm trong điều kiện mô phỏng, chưa phải tốc độ tàu đạt được khi chạy trên đường ray thực tế.

Dự án phát triển EMU-370 được Hàn Quốc triển khai từ năm 2022, với sự tham gia của Viện Nghiên cứu Đường sắt Hàn Quốc, Hyundai Rotem và các đơn vị nghiên cứu. Theo kế hoạch, đoàn tàu dự kiến bắt đầu thử nghiệm vận hành vào năm 2030, trước khi hướng tới khai thác thương mại từ năm 2031.

THACO đặt mục tiêu sản xuất, lắp ráp tàu đường sắt tại Việt Nam

Việc giới thiệu EMU-370 tại Hà Nội diễn ra trong bối cảnh THACO mở rộng hoạt động sang lĩnh vực công nghiệp đường sắt. Bên cạnh mô hình tàu cao tốc, doanh nghiệp còn giới thiệu các mẫu tàu đô thị, hệ thống điều khiển thông minh, công nghệ chế tạo thân vỏ và thiết bị phục vụ xây dựng hạ tầng đường sắt.

Trong kế hoạch này, Hyundai Rotem là đối tác quan trọng về công nghệ và định hướng sản xuất đầu máy, toa xe tại Việt Nam.

THACO đang phát triển Tổ hợp Công nghiệp đường sắt và Cơ khí đa dụng tại Khu công nghiệp THACO Bình Cơ, TP.HCM, với diện tích khoảng 320 ha. Doanh nghiệp đặt mục tiêu từng bước làm chủ công nghệ sản xuất linh kiện, kết cấu nhôm và các bộ phận của đầu máy, toa xe.

Theo lộ trình được công bố, giai đoạn 2026–2027 sẽ tập trung tiếp nhận công nghệ và chuẩn bị năng lực sản xuất. Từ năm 2028, THACO dự kiến triển khai sản xuất nội địa hóa và lắp ráp hoàn thiện các phương tiện đường sắt.

Nếu thực hiện đúng kế hoạch, tổ hợp này sẽ là một bước đi quan trọng trong tham vọng tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất công nghiệp đường sắt của THACO. Tuy nhiên, việc giới thiệu mô hình EMU-370 tại triển lãm không đồng nghĩa đoàn tàu đã được lựa chọn để khai thác tại Việt Nam. Khả năng ứng dụng thực tế còn phụ thuộc vào định hướng đầu tư, yêu cầu kỹ thuật và kế hoạch phát triển các tuyến đường sắt trong nước.