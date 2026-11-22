Chuyến tuần tra liên hợp của Cảnh sát biển Việt Nam do Thiếu tướng Trần Văn Thơ, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 làm trưởng đoàn; cùng dự có Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 1 và đại diện các cơ quan chức năng Cảnh sát biển Việt Nam; Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư, Hải quan, Công an, Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố ven biển phía Bắc, cùng phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Quân đội.

Thiếu tướng Trần Văn Thơ, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 8004.

Theo kế hoạch, chuyến tuần tra diễn ra từ ngày 24 đến 26-11. Tuyến tuần tra xuất phát từ điểm 1 và kết thúc tại điểm 14 theo hướng Bắc - Nam, từ Đông Nam đảo Trần 10 hải lý đến Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 52 hải lý. Tổng quãng đường tuyến tuần tra 261,5 hải lý.

Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 1 động viên cán bộ, chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 8004 trước khi lên đường tuần tra liên hợp.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát biển hai nước sẽ tiến hành hội đàm trực tiếp để trao đổi, đối chiếu kế hoạch hành động trên biển; tổ chức giao lưu nghiệp vụ pháp luật giữa hai lực lượng.

Cảnh sát biển Việt Nam sẽ thành lập tổ kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, giám sát tàu, thuyền của ngư dân khai thác thủy hải sản trong vùng biển lân cận đường phân định; tuyên truyền về quy chế hoạt động, ứng xử và tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới bà con ngư dân; tổ chức thả cá giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản trên biển. Bên cạnh đó, Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tổ chức Lễ tưởng niệm các liệt sĩ và bà con ngư dân tử nạn trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Lực lượng quân y khám sức khỏe cho các thành viên trước khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra liên hợp.

Tàu Cảnh sát biển 8004 là một trong hai tàu của Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ.

Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện nghi thức chào cảng.

Đây là lần thứ 12 diễn ra hoạt động tuần tra trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc. Chuyến tuần tra góp phần duy trì trật tự, an ninh trong khu vực biển Vịnh Bắc Bộ, tăng cường mối quan hệ hợp tác, hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng Cảnh sát biển và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.