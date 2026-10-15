Tàu cá Quảng Trị cứu sống ngư dân Hà Tĩnh mất tích gần hai ngày trên biển

Ngày 15/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Đồn Biên phòng Lý Hòa vừa tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe và bàn giao một ngư dân gặp nạn trên biển cho gia đình. Người được cứu là ông Nguyễn Tiến Châu (sinh năm 1970, trú ở thôn Tân Hải, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh).

Ông Châu được Bộ đội Biên phòng thăm khám sức khoẻ ngay khi vào bờ.

Trước đó, khoảng 15h ngày 13/10, ông Châu từ tàu cá HT-30421-TS xuống thuyền thúng câu mực thì bị sóng đánh trôi dạt, mất tích. Đến khoảng 5h ngày 15/10, tàu cá QB 22313TS của ông Nguyễn Xuân Thắng (sinh năm 1970, trú ở thôn Thượng Hòa, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) cùng hai thuyền viên tình cờ phát hiện ông Châu đang trôi dạt trên thuyền thúng, cách bờ khoảng 5 - 6 hải lý.

Các ngư dân lập tức cứu vớt, đưa ông Châu lên tàu an toàn. Thời điểm được cứu, ông Châu đã trải qua khoảng 38 giờ lênh đênh trên biển.

Khoảng 5h30 cùng ngày, ông Thắng thông báo sự việc cho Đồn Biên phòng Lý Hòa. Đến 8h, khi tàu cập bến khu vực cửa sông Lý Hòa, đơn vị cử tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có một quân y, tiếp nhận, thăm khám và động viên người gặp nạn.

Qua kiểm tra, sức khỏe ông Châu bình thường. Đơn vị liên hệ với gia đình và UBND xã Thiên Cầm để phối hợp đưa ông trở về. Đến 9h30 cùng ngày, người thân đã đến đón ông Châu.

Cũng trong ngày 15/10, Đồn Biên phòng Roòn phối hợp hỗ trợ đưa một thuyền viên bị thương nặng trên biển đi cấp cứu.

Bộ đội Biên phòng cấp cứu ngư dân gặp nạn trên biển.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 14/10, tàu cá QB-93186-TS do anh H.M.T. (sinh năm 1986, trú ở xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng gặp sự cố đứt dây tời khi đang khai thác hải sản. Dây tời văng trúng mặt thuyền viên N.V.D. (sinh năm 1987, trú cùng địa phương), khiến người này bị gãy xương gò má trái, có vết thương hở dài khoảng 10cm.

Thuyền trưởng khẩn trương điều khiển tàu vào bờ, đồng thời thông báo cho Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn La thuộc Đồn Biên phòng Roòn để được hỗ trợ.

Đến 0h ngày 15/10, khi tàu cập cảng cá Quảng Đông, lực lượng biên phòng cùng quân y phối hợp với gia đình sơ cứu, hỗ trợ đưa nạn nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.