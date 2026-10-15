Tàu cá ngư dân Quảng Trị cứu 5 ngư dân Nghệ An trôi dạt trên biển

Đồn Biên phòng Nhật Lệ tặng quà, động viên 5 ngư dân tỉnh Nghệ An (Ảnh: AQ)

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 14/10, tàu cá số hiệu NA-90203-TS do anh Nguyễn Văn Khoa (sinh năm 1995), trú tại xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, khi đang khai thác hải sản cách cửa Nhật Lệ, tỉnh Quảng Trị khoảng 35 hải lý về phía đông nam thì bất ngờ xảy ra sự cố chập điện, gây cháy và chìm tàu trên biển.

Năm thuyền viên đã sử dụng áo phao, phao tròn kết lại để bám vào rồi trôi dạt trên biển. Sau khoảng 2 giờ, các ngư dân may mắn được tàu cá QB-44046-TS do ông Mai Văn Toản (sinh năm 1979), trú tại xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị làm thuyền trưởng phát hiện, cứu nạn lên tàu an toàn.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã cử cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng hỗ trợ, tiếp nhận các ngư dân gặp nạn. Đến chiều nay, tàu cá QB-44046-TS cập cầu Trạm kiểm soát Biên phòng Nhật Lệ, đưa 5 ngư dân tỉnh Nghệ An là Nguyễn Văn Khoa, Nguyễn Văn Khánh, Vũ Văn Minh, Nguyễn Ngọc San và Lê Văn Đức bàn giao cho Bộ đội Biên phòng. Qua kiểm tra của Quân y Đồn Biên phòng Nhật Lệ cho thấy, sức khỏe cả 5 ngư dân đều ổn định. Họ cũng đã liên lạc được với gia đình.