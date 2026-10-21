Tàu cá gặp nạn gần cửa Roòn, 4 thuyền viên bơi vào bờ an toàn

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Roòn phối hợp với ngư dân địa phương hỗ trợ, ứng cứu phương tiện bị nạn. Ảnh: Anh Quân

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Roòn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, khoảng 6 giờ ngày 21/10, tàu cá QB-38557-TS do ông Nguyễn Văn Viện (sinh năm 1977) làm thuyền trưởng, trên tàu có 4 thuyền viên, khi đang trên đường vào cửa Roòn thì bị mắc cạn, nước tràn vào khiến tàu chìm tại vị trí cách cửa Roòn khoảng 200m về hướng Đông Nam. Rất may cả 4 thuyền viên đều tự bơi được vào bờ an toàn.

Tàu cá có chiều dài 10,4m, công suất 24CV, xuất bến lúc 15 giờ 30 phút ngày 20/10. Vụ việc gây thiệt hại tài sản ước tính khoảng 70 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Roòn đã điều động 5 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trạm Kiểm soát Biên phòng Roòn, phối hợp với ngư dân địa phương tổ chức hỗ trợ, ứng cứu phương tiện bị nạn.

Đến 8 giờ 5 phút cùng ngày, lực lượng tham gia ứng cứu đã kéo được tàu cá bị chìm vào cửa Roòn an toàn.