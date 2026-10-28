Tàu cá gặp nạn, 1 ngư dân tử vong, 1 ngư dân mất tích

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Thiên Cầm đang phối hợp tìm kiếm ngư dân mất tích

Thông tin từ Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sáng 28-10, trên vùng biển xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh (cách bờ khoảng 2 hải lý) đã xảy ra tai nạn. Tàu cá của ngư dân Lê Văn Luyện (sinh năm 1980, trú tại xã Cẩm Trung), mang BKS HT-90377-TS bị chìm khi đang trên đường vào cảng cá Cửa Nhượng.

Lúc này, trên tàu có 5 ngư dân. Ba ngư dân được ứng cứu an toàn. Hai ngư dân mất tích là anh Nguyễn Văn Thế (sinh năm 1976, trú tại xã Cẩm Hưng) và anh Lê Viết Hà (sinh năm 1988, trú tại xã Cẩm Trung).

Các lực lượng đang tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển Thiên Cầm

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ chìm tàu, Đồn Biên phòng Thiên Cầm cử lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương, người dân và các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm 2 ngư dân mất tích.

Do biển có mưa to, sóng lớn, gió mạnh, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến gần trưa cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh Lê Viết Hà tại khu vực tàu chìm. Ngư dân Nguyễn Văn Thế vẫn đang mất tích. Các lực lượng tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại.