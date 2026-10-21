Tàu cá chìm trên biển, 4 ngư dân bơi vào bờ an toàn

Ngày 21/10, Đồn Biên phòng Roòn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với ngư dân địa phương hỗ trợ đưa một tàu cá bị chìm gần cửa Roòn vào bờ.

Hỗ trợ trục vớt tàu bị chìm.

Khoảng 6h cùng ngày, tàu cá mang số hiệu QB-38557-TS do ông Nguyễn Văn Viện (SN 1977) làm thuyền trưởng, trên tàu có 4 thuyền viên, đang di chuyển vào cửa Roòn thì bị mắc cạn.

Nước tràn vào khiến tàu chìm tại vị trí cách cửa Roòn khoảng 200m về phía đông nam. Cả 4 thuyền viên tự bơi vào bờ an toàn. Thiệt hại tài sản ban đầu ước tính khoảng 70 triệu đồng.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Roòn triển khai 5 cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Roòn phối hợp với ngư dân địa phương hỗ trợ, ứng cứu phương tiện. Đến 8 giờ 5 phút cùng ngày, lực lượng ứng cứu đã kéo được tàu bị chìm vào cửa Roòn.

Tàu cá trên dài 10,4m, công suất 24CV, do ông Nguyễn Văn Trinh (SN 1977, trú xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) làm chủ. Trước khi gặp nạn, tàu xuất bến lúc 15 giờ 30 phút ngày 20/10.