Tàu cá chìm ở vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh, 6 thuyền viên gặp nạn

Theo thông tin ban đầu, vào hồi 10h42 ngày 30/10, tại vùng biển cách đảo Long Châu khoảng 2 hải lý về phía Đông, tàu AROSA, quốc tịch Liberia, chở 18 thuyền viên nước ngoài, đang hành trình từ Singapore về cảng Hòn Gai để trả hàng thì xảy ra va chạm với tàu cá biển kiểm soát HP-90880-TS, trên tàu có 6 thuyền viên.

Nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu, điều trị (Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cung cấp).

Cú va chạm mạnh khiến tàu cá bị chìm, toàn bộ 6 thuyền viên rơi xuống biển.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai và Hải đội Biên phòng 2 (Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh) đã khẩn trương triển khai phương tiện, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, Hoa tiêu Quảng Ninh và Cảng Hòn Gai tổ chức cứu nạn, đưa các thuyền viên vào bờ.

Các nạn nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa thành phố để cấp cứu. Thông tin ban đầu xác định, vụ tai nạn khiến một thuyền viên tử vong, 5 người còn lại bị thương, trong đó có 3 trường hợp bị thương nhẹ.

Hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp xử lý vụ việc, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Video đưa nạn nhân đi cấp cứu