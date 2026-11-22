Tàu cá QB-98163-TS chìm trên ngư trường, 6 ngư dân được tàu bạn trong phường cứu sống (Ảnh: HN)

Khoảng 8 giờ 20 phút ngày 22/11, ông Hoàng Minh (sinh năm 1983), trú tại tổ dân phố Lũ Phong, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá số hiệu QB-98163-TS, đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Gianh trình báo về việc tàu cá của mình chìm trên biển.

Theo trình báo, khoảng 19 giờ ngày 21/11, khi tàu đang khai thác hải sản tại khu vực biển cách cửa Gianh khoảng 63 hải lý về phía đông, thì bất ngờ bị phá nước, dẫn đến chìm tàu. Lúc này có 6 thuyền viên đang làm việc trên tàu cá.

Nhận được tín hiệu cứu nạn, ông Phạm Văn Đông, trú tại tổ dân phố Quảng Phong, phường Ba Đồn, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá số hiệu QB-98670-TS đang khai thác cách vị trí tàu gặp nạn khoảng 4,5 hải lý đã nhanh chóng di chuyển, tiếp cận, phối hợp với các thuyền viên trên tàu gặp nạn khẩn trương bơm nước để chống chìm. Tuy nhiên, do nước tràn vào tàu nhanh, sóng lớn nên tàu QB-98163-TS đã chìm. Cả 6 ngư dân được cứu sống.

Đại diện Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh động viên ngư dân sớm vượt qua khó khăn do sự cố chìm tàu; đồng thời, biểu dương tinh thần đoàn kết, kịp thời cứu nạn của chủ tàu cá QB-98670-TS (Ảnh: HN)

Trước đó, tàu QB-98163-TS có chiều dài 15m, xuất cửa Gianh ngày 14/11. Vụ chìm tàu gây thiệt hại toàn bộ tàu, ngư lưới cụ, trang thiết bị và khoảng 2 tấn cá vừa khai thác.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh tiếp nhận thông tin, hướng dẫn thuyền trưởng hoàn thiện các thủ tục khai báo vụ việc theo quy định; động viên ngư dân khắc phục khó khăn, tìm kiếm nguồn hỗ trợ để sớm mua sắm phương tiện, ngư lưới cụ, ổn định cuộc sống và tiếp tục vươn khơi bám biển. Đồng thời, biểu dương tinh thần đoàn kết, kịp thời hỗ trợ ứng cứu của tập thể tàu QB-98670-TS đã góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho 6 ngư dân chìm tàu trên ngư trường khai thác thủy sản.