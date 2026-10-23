Tàu cá Cần Thơ cứu vớt thành công 4 ngư dân gặp nạn trên biển

Chiều 23.10, lực lượng Trạm Kiểm soát biên phòng Trần Đề, thuộc Đồn Biên phòng Trung Bình (TP. Cần Thơ) đã tổ chức đón 4 ngư dân gặp nạn trên biển, được tàu thu mua hải sản ở TP. Cần Thơ cứu giúp và đưa vào đất liền an toàn.

Đồn Biên phòng Trung Bình (TP. Cần Thơ) bố trí cán bộ y tế chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân sau khi được đưa vào đất liền an toàn

Theo đó, sức khỏe 4 ngư dân gồm: Nguyễn Văn Hai (44 tuổi), Nguyễn Văn Hậu (23 tuổi), Lê Văn Lượm (36 tuổi) và Bùi Văn Cảnh (25 tuổi), cùng ngụ tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, đã ổn định.

Ông Nguyễn Văn Hai, thuyền trưởng phương tiện mang số hiệu BTh-80712-TS cho biết, ngày 19.10, ông điều khiển ghe câu ra biển để khai thác xa bờ cùng với 3 thuyền viên gần nhà. Đến khuya 20.10, khi ghe câu đang tìm nơi khai thác cá thu và mực thì phát hiện phương tiện bị phá nước từ phía hầm máy.

Ghe phá nước quá nhanh nên ông Hải vội gọi 3 thuyền viên đang ngủ thức dậy. Tất cả mọi người chưa kịp mặc áo phao thì ghe chìm, chỉ còn nổi phần mũi. Họ vội trèo lên phần ghe còn nổi, bật đèn phát tín hiệu cầu cứu.

Ông Nguyễn Văn Hai kể giây phút ghe câu bị phá nước chìm lúc nửa đêm

Một lúc sau, tàu thu mua hải sản số hiệu CT-00787-TS của ông Nguyễn Trường Giang (44 tuổi, ngụ xã Trần Đề, TP. Cần Thơ), do thuyền trưởng Nguyễn Hải Đăng điều khiển đã phát hiện đèn tín hiệu của ông Hai vào khoảng 1 giờ ngày 21.10 nên nhanh chóng đến ứng cứu.

Sau khi đón các nạn nhân lên tàu, thuyền trưởng Nguyễn Hải Đăng hỏi thăm sức khỏe và nhận thấy mọi người không có biểu hiện bất thường nên tiếp tục cho phương tiện đi thu mua hải sản. Đến ngày 23.10, tàu đưa cả 4 người vào bờ tại Trạm Kiểm soát biên phòng Trần Đề.

Tại cửa biển, Đồn Biên phòng Trung Bình đã cử lực lượng tiếp đón các ngư dân; đồng thời bố trí cán bộ y tế chăm sóc sức khỏe cho ông Hai cùng các ngư dân.