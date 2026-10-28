Tàu cá bùng cháy dữ dội khi đang rời cảng Phú Hải, Lâm Đồng

Camera hiện trường đã ghi lại được những hình ảnh khi vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 23h10 đêm 27/10 vừa qua tại cửa cảng Phú Hải, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, tàu cá BTh 89330 TS có chiều dài 10m, công suất 40CV, do ông T. làm thuyền trưởng đang trên đường rời cảng ra khơi đánh bắt thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ thân tàu do phương tiện chứa nhiều vật liệu dễ cháy.

Phát hiện hỏa hoạn, 2 thuyền viên trên tàu đã nhanh chóng nhảy xuống biển thoát thân và được người dân hỗ trợ đưa vào bờ an toàn. Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Thanh Hải đã phối hợp cùng Hải đội 2 điều động 2 xuồng, 1 ca nô cùng 20 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường để chữa cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, ngọn lửa đã thiêu rụi cabin, làm khung tàu cháy đen và hư hỏng nặng nhiều bộ phận bên trong. Sau khoảng 30 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành lai dắt tàu gặp nạn về khu vực trước Trạm Kiểm soát Biên phòng Phú Hải để phục vụ công tác điều tra và thống kê thiệt hại.