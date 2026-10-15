Tàu cá bốc cháy trên biển Nhật Lệ, 5 ngư dân may mắn được cứu sống

Đồn Biên phòng Nhật Lệ hỗ trợ ngư dân sau khi gặp sự cố trên biển. (Ảnh: Đồn Biên phòng Nhật Lệ)

Ngày 15/10, Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết một tàu cá của ngư dân bất ngờ gặp nạn và chìm khi đang hành nghề trên biển, 5 ngư dân trên tàu may mắn được một tàu cá địa phương cứu vớt và đưa vào bờ an toàn.

Đơn vị đã tiến hành tiếp nhận, tổ chức thăm khám sức khỏe, động viên tinh thần các ngư dân cũng như hỗ trợ ngư dân trở về quê.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 14/10, tàu cá NA-90203-TS do ông Nguyễn Văn Khoa (sinh năm 1995, trú tại xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, đang khai thác hải sản tại vùng biển cách cửa Nhật Lệ (Quảng Trị) khoảng 35 hải lý về phía Đông Nam thì bất ngờ xảy ra sự cố chập điện, gây cháy và chìm tàu.

Trong tình huống nguy hiểm, cả 5 ngư dân trên tàu đã nhanh chóng sử dụng áo phao, kết các phao tròn lại với nhau để bám vào, duy trì sự nổi và trôi dạt trên biển.

Sau khoảng 2 giờ lênh đênh giữa biển, các ngư dân may mắn được tàu cá QB-44046-TS do ông Mai Văn Toản (sinh năm 1979, trú tại xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng phát hiện, kịp thời tiếp cận, cứu vớt lên tàu an toàn và đưa vào bờ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã chủ động triển khai lực lượng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hỗ trợ, tiếp nhận và kiểm tra sức khỏe cho những ngư dân gặp nạn khi được đưa vào bờ.

Đến 13 giờ 20 phút ngày 15/10, tàu của ông Toản đã đưa 5 ngư dân cập cầu Trạm Kiểm soát Biên phòng Nhật Lệ an toàn. Lực lượng quân y Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã khẩn trương tổ chức thăm khám, kiểm tra tình trạng sức khỏe cho các ngư dân, gồm: Nguyễn Văn Khoa, Nguyễn Văn Khánh, Vũ Văn Minh, Nguyễn Ngọc San và Lê Văn Đức.

Qua thăm khám, sức khỏe của cả 5 ngư dân đều ổn định. Các ngư dân cũng được đơn vị hỗ trợ, động viên tinh thần trước khi trở về quê./.