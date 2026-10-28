Tàu cá bốc cháy, hai thuyền viên thoát nạn

Ngày 28/10, Đồn Biên phòng Thanh Hải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) cho biết, rạng sáng cùng ngày, lực lượng chữa cháy vừa mới dập tắt vụ cháy tàu tại cửa cảng Phú Hải.

Ngọn lửa bao trùm tàu cá khi đang ra khơi.

Theo Đồn Biên phòng Thanh Hải, vụ cháy xảy ra khoảng 23h10 ngày 27/10. Thời điểm này, tàu cá BTh 89330 TS, công suất 40CV, dài 10m, hành nghề câu, do ông H.T.T làm thuyền trưởng, trên tàu có hai thuyền viên. Khi tàu đang xuất bến ra cửa cảng Phú Hải thì bốc cháy. Hai thuyền viên trên tàu kịp thời thoát nạn.

Lực lượng chữa cháy đã khống chế và dập tắt ngọn lửa.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do tàu bị kẹt dây ga, dẫn đến chập điện gây cháy. Do trên tàu nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh. Các tàu cá chung quanh liền mang bình chữa cháy mini hỗ trợ nhưng không dập được ngọn lửa.

Sau khi lai dắt tàu cá vào bờ, lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước tránh ngọn lửa bùng phát để cơ quan chức năng làm rõ vụ việc và thống kê thiệt hại.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Thanh Hải phối hợp Hải đội 2 điều động 2 xuồng, 1 ca nô cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế đám cháy. Sau đó lai dắt con tàu bị cháy vào bờ. Lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc, thống kê thiệt hại.