Ngày 22/11, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, 6 ngư dân trên một tàu cá chìm ngoài khơi đã được tàu bạn kịp thời ứng cứu, bảo đảm an toàn.

Trước đó, vào khoảng 8h20 ngày 22/11, ông Hoàng Minh (SN: 1983, trú tại tổ dân phố Lũ Phong, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá số hiệu QB-98163-TS, đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Gianh trình báo về việc tàu cá của mình chìm trên biển.

Tàu cá ngư dân Quảng Trị bị chìm trên biển. Ảnh: HN

Theo trình báo, khoảng 19h ngày 21/11, khi tàu đang khai thác hải sản tại khu vực biển cách cửa Gianh khoảng 63 hải lý về phía đông, thì bất ngờ bị phá nước, dẫn đến chìm tàu. Lúc này có 6 thuyền viên đang làm việc trên tàu cá.

Nhận được tín hiệu cứu nạn, ông Phạm Văn Đông (phường Ba Đồn), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá số hiệu QB-98670-TS đang khai thác cách vị trí tàu gặp nạn khoảng 4,5 hải lý đã nhanh chóng di chuyển, tiếp cận, phối hợp với các thuyền viên trên tàu gặp nạn khẩn trương bơm nước để chống chìm. Tuy nhiên, do nước tràn vào tàu nhanh, sóng lớn nên tàu QB-98163-TS đã chìm. Cả 6 ngư dân được cứu sống.

Ngư dân gặp nạn trình báo vụ việc với lực lượng chức năng.

Được biết, tàu cá QB-98163-TS có chiều dài 15m, xuất cửa Gianh ngày 14/11. Vụ chìm tàu gây thiệt hại toàn bộ tàu, ngư lưới cụ, trang thiết bị và khoảng 2 tấn cá vừa khai thác.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh đã hướng dẫn thuyền trưởng hoàn thiện các thủ tục khai báo vụ việc theo quy định; động viên ngư dân khắc phục khó khăn, tìm kiếm nguồn hỗ trợ để sớm mua sắm phương tiện, ngư lưới cụ, ổn định cuộc sống và tiếp tục vươn khơi bám biển.

Đồng thời, biểu dương tinh thần đoàn kết, kịp thời hỗ trợ ứng cứu của tập thể tàu QB-98670-TS đã góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho 6 ngư dân chìm tàu trên ngư trường khai thác thủy sản.

Xem thêm video Bộ đội Biên phòng ứng cứu ngư dân bị thương nặng trên biển. Thực hiện: ANH QUÂN